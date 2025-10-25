Morris revalida su título en persecución individual y Dygert se queda con el bronce

Fue una final entre corredoras de Gran Bretaña en la que Morris se impuso cómodamente ante Josie Knight con un tiempo de 4:27.005, por encima del que había marcado en las clasificatorias.

Morris había ganado su cupo en la final con un tiempo de 4:24.194 siendo la más veloz, pero lejos del récord mundial que está en manos de la italiana Victoria Bussi con 4:23.642, y que implantó en mayo de este año en Aguascalientes, México.

Morris ostentaba la marca de los 3.000 metros hasta que la Unión Ciclista Internacional (UCI) implementó los 4.000 metros como nueva distancia para la rama femenina en esta prueba a partir de enero de 2025.

Knight terminó con un crono de 4:29.322 para quedarse con la medalla de plata, mientras que el bronce terminó en manos de la estadounidense Chloe Dygert que ganó sacándole una vuelta a la italiana Federica Venturelli.

Dygert también fue medallista del Mundial de Ballerup 2024 donde ganó la de plata, pero no logró reanudar su batalla por el oro en Santiago con la británica Morris y perdió la oportunidad de recuperar la corona que ganó en 2023.