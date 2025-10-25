Nacho Elvira se afianza como líder en Corea tras la tercera ronda empatado con Lindberg

Elvira, de 38 años y 92 en el ránking del circuito europeo, afrontará este domingo los últimos 18 hoyos el club Woo Jeong Hills de Cheonan empatado con Lindberg y con dos golpes de ventaja sobre un grupo integrado por los británicos Alex Fitzpatrick y Andy Sullivan, el chino Haotong Li y el japonés Yuto Katsuragawa.

Como en las dos rondas previas, Elvira mantuvo la regularidad, aunque un doble 'bogey' en el hoyo tres le penalizó y le impidió acabar con un mejor resultado después de hacer cinco 'birdies' y un 'bogey'.

Profesional desde 2011, el jugador cántabro aspira a su tercer título en el circuito europeo, tras el conseguido en mayo del pasado año en el Soudal Open, en Bélgica y el de 2021 en Gales.

También mantienen opciones de victoria los españoles Ángel Ayora y Eugenio López-Chacarra, quienes cerraron la tercera manga con un total de -4.

Ayora y López-Chacarra necesitan acabar en Corea en los puestos de arriba para mantener su sueño de conseguir la tarjeta que le permita jugar la próxima temporada en el PGA Tour, el circuito estadounidense.

A cinco golpes del liderato está el canario Rafael Cabrera Bello (-3) y más rezagados quedan Jorge Campillo (0) y Alejandro del Rey (+1), quien empezó el torneo en los puestos de cabeza, pero en la segunda jornada se hundió.