Ticos y guatemaltecos se reparten oros individuales en el boliche de los Centroamericanos

Ciudad de Guatemala, 25 oct (EFE).- La costarricense Jessica Atan y el guatemalteco Diego Aguilar se alzaron este sábado con las medallas de oro en las categorías individuales de boliche, rama femenina y masculina, respectivamente, en el marco de los XII Juegos Centroamericanos que se disputan en la capital guatemalteca.