Torres Barceló se viste de arcoíris al titularse en el ómnium en Santiago

Torres sumó 133 puntos y desbancó al belga Lindsay de Vylder, que luchó por revalidar su corona obtenida en Ballerup en 2024 y terminó con el bronce tras acumular 131 puntos.

“Ha sido un cierre inmejorable de temporada”, dijo Torres en la entrevista tras la premiación.

El ibérico confesó que “realmente no sabía que había ganado, tenía mis dudas y por suerte de ha confirmado”, añadió.

Torres finalizó cuarto en el scratch con lo que sumó sus primeros 34 puntos, fue tercero en la carrera de tempo (36) y en la de eliminación (36), mientras que en la última por puntos logró consolidar su primer lugar.

El belga de Vylder luchó para alcanzar el segundo lugar en el scratch (38), luego terminó undécimo en tempo (20) y se recuperó llegando de primero en la de eliminación (40).

En el segundo lugar quedó el japonés Kazushige Kuboki con 131 unidades, quien había comenzado liderando el scratch (40), terminó segundo en la carrera de tempo (38) y cayó al noveno puesto en la de eliminación.

El ciclista menorquín, de 35 años, multicampeón mundial y especialista en ómnium es el único español que ha subido al podio en Santiago, a donde llegó como el referente de la delegación española y única posibilidad de medalla.

Torres había ganado sus últimas medallas en esta prueba en 2017, cuando fue campeón europeo en Berlín y bronce en el Mundial en Hong Kong, pero en el campeonato mundial de 2023 en Glasgow fue plata en puntuación.

También correrá en madison este domingo, en la última jornada de la competencia, y su última presea en esta modalidad fue el oro en la Copa de Naciones en marzo pasado en Konya, Turquía.

El alemán Moritz Augenstein, que tuvo un buen arranque tras las dos primeras pruebas del ómnium, finalizó quinto con 127 puntos, mientras que el danés Niklas Larsen finalizó cuarto con 130 unidades.

El mexicano Ricardo Peña fue el mejor latinoamericano ubicado en la decimonovena posición con 18 puntos. Entre los sudamericanos, el venezolano Clever Martínez sumó 15 unidades y cerró en el vigésimo lugar, en tanto que el chileno Jacob Decar acumuló 6 unidades y quedó en el puesto 22.