Van de Wouw bate su récord de contrarreloj y va por su tercer oro en Santiago

La ciclista holandesa fue la más rápida en la pista y desplazó a la alemana Lea Friedrich, quien con un tiempo de 1:04.474 terminó segunda y había bajado previamente el tiempo del récord mundial que pertenecía a Van de Wouw.

La velocista de Países Bajos irá por su tercera medalla de oro en el Velódormo de Santiago a partir de las 17.30 hora local (20.30 GMT), luego de las conquistadas en la velocidad individual y por equipo.

La neozelandesa Ellesse Andrews fue tercera al finalizar a 0.871 centésimas de la líder (1:04.523) y fue seguida por la alemana Pauline Grabosch con 1:05.083.

Iana Burlakova, que compite bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción del Comité ruso es la única de las medallistas del Mundial de Ballerup hace un año que está en esta competencia, e intentará defender su título.

Burlakova, que fue oro en 2024, terminó quinta (1:05.411) y luchará por ganar su primera medalla en Chile tras perder el viernes las definición por el bronce en la prueba de velocidad individual, que ganó su compatriota Alina Lysenko.

La italiana Martina Fidanza llegó sexta (1:05.673), mientras que la promesa juvenil colombiana Stefany Cuadrado entró séptima (1:05.842) logrando entrar a su primera definición por un título en Santiago.

La británica Rhian Edmunds cerró octava y fue la última clasificada con un tiempo de 1:06.110.

Las mexicanas Luz Gaxiola (1:07.254) y Yuli Verdugo (1:07.480) finalizaron en la decimosegunda y decimotercera posición, respectivamente, la chilena fue decimonovena (1:08.844) y la uruguaya Luciana Wynants fue la última entre las sudamericanas y de las clasificatorias en el vigesimoquinto puesto con 1:13.571.

La española Helena Casas cerró en el vigesimotercer lugar con un crono de 1:10.228).