44-24. Bo Nix suma cuatro envíos de anotación en triunfo de Broncos sobre Cowboys

Broncos sigue como líder de la división Oeste de la Conferencia Americana con seis victorias y dos derrotas; Cowboys, tres triunfos, cuatro caídas y un empate, compite por el segundo lugar del Este de la Conferencia Nacional (NFC).

Además de los tres touchdowns, Bo Nix acumuló 247 yardas por pase. Por Dallas, Dak Prescott fue interceptado dos veces y capturado dos más.

Nix fue interceptado en su serie inaugural por Trikweze Bridges, acierto que la ofensiva de Cowboys capitalizó con tres puntos.

Los Broncos respondieron con escapada de 40 yardas de RJ Harvey a las diagonales que les dio ventaja de 7-3, que ampliaron a 14-3 antes del final del primer cuarto con un envío para Troy Franklin.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el segundo periodo, Dallas regresó 14-10 gracias a un acarreo de touchdown de Javonte Williams.

Los Broncos fueron implacables en el cierre de la primera mitad. Sumaron dos anotaciones; una por tierra a cargo de Harvey, y otra con la recepción de Pat Bryant, que puso el marcador 27-10.

En el tercer cuarto, los Cowboys se acercaron 27-17 con el segundo touchdown del juego de Javonte Williams. El local respondió vía un gol de campo.

Denver confirmó su dominio en el último periodo con el segundo envío a las diagonales hacia Troy Franklin y uno más hacia RJ Harvey que dio tintes de paliza al marcador 44-17. Dallas lo hizo más decoroso, 44-24, con pase de Joe Milton a Jalen Tolbert.

En otros resultados los Tampa Bay Buccaneers hicieron buena su condición de favoritos al derrotar 3-23 a los New Orleans Saints.

Los Bucs marchan, con marca de 6-2, en la cima del Sur de la NFC, misma división en la que los Saints son últimos con 1-7.

Y los Indianapolis Colts apalearon 38-14 a Tennessee Titans.

Más temprano destacó la sorpresiva victoria, primera de la temporada, de New York Jets 38-39 ante Cincinnati Bengals y la campanada de Miami Dolphins, que lograron su segunda victoria del año, que superó 10-34 a Atlanta Falcons.

La actividad dominical concluirá más tarde con la visita de los Green Bay Packers a los Pittsburgh Steelers.

La semana ocho cerrará este lunes con el partido entre los Washington Commanders y Kansas City Chiefs.

Resultados de la semana ocho de la temporada de la NFL:

Domingo 26.10: Falcons 10-34 Dolphins, Bengals 38-39 Jets, Patriots 32-13 Browns, Eagles 38-20 Giants, Panthers 9-40 Bills, Ravens 30-16 Bears, Texans 26-15 49ers, Saints 3-23 Buccaneers, Broncos 44-24 Cowboys, Colts 38-14 Titans, Steelers-Packers.