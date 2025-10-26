Bélgica logra el título en el Madison masculino en el cierre del Mundial de Chile

Los belgas Lindsay de Vylder y Fabio van den Bossche pedalearon sin sobresaltos, con una estrategia de suma de puntos consistente que los mantuvo en el primer lugar de la competencia.

Bélgica se vistió con el maillot arcoíris en Santiago luego de que en el Mundial de Ballerup 2024, donde los alemanes fueron campeones, subieron al podio para ponerse la medalla de plata.

El equipo británico compuesto por Mark Stewart y Joshua Tarling mantuvo el pulso de la carrera, pero no logró superar la brecha con los belgas y terminaron segundos con 73 puntos.

Para Tarling este resultado representó su segunda medalla en Chile, luego de que ganara el oro en carrera por puntos, que corrió el pasado viernes.

Dinamarca compuesta por Niklas Larsen y Lasse Leth consiguieron meterse en el podio con 71 unidades para revalidar el bronce que habían alcanzado hace un año, y dejando fuera a Alemania, que fue campeón hace un año.

Los alemanes no pudieron revalidar su título, los ciclistas Moritz Augenstein y Roger Kluge sostuvieron el bronce por un largo trecho de la carrera, pero finalizaron en el cuarto puesto con 64 puntos.

Portugal con 33 enteros puso emoción sobre el final, pero no les alcanzó para entrar entre los finalistas del podio.

España con Albert Torres Barceló y Héctor Álvarez Martínez terminaron décimos con 28 puntos.

Torres Barceló, multicampeón mundial de 35 años, se había coronado en el ómnium, el sábado, siendo el único español que logró subir al podio en Chile, pero no consiguió una segunda medalla

Chile fue el único equipo sudamericano en esta prueba y no logró finalizarla al igual que Suiza.

El Campeonato Mundial de Chile repartió 22 títulos, divididos exactamente entre masculinos y femeninos. durante cinco días de competencias.