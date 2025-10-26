El jockey argentino José Ernesto Leonardo salda con un cuarto puesto su debut en España

“Me he sentido muy cómodo y los compañeros me han tratado muy bien, ha sido una linda experiencia”, apuntaba el jockey tras bajarse de “Lose your Wad”, con el que finalizó cuarto tras haber liderado casi todo el recorrido.

“Vine a España por la novia y porque en Argentina ya estaba teniendo pocas oportunidades”, reconocía el profesional. En este tiempo ya ha podido comprobar las diferencias entre el turf argentino y el español: “Aquí el manejo de los caballos es diferente, hay mejor trato -sin querer decir que en mi país sea malo-. También el estilo de los jockeys varía, se rema de otra manera. Me estoy fijando en los que más ganan, Janácek, Sousa y mi compatriota Nico Valle, para ir adaptándome mejor”.

Leonardo, natural de Colonia San Bartolomé, en la provincia de Córdoba, se impuso en 2018 en una de las clásicas de su país, el Gran Premio Suipacha, de mil metros en línea recta y con “Café Fuerte”, una prueba de Grupo 1 (máxima categoría mundial) que se disputa en el Hipódromo de san Isidro, en la provincia de Buenos Aires.