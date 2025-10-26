Odermatt comienza a lo grande la Copa del Mundo con victoria en el gigante de Solden

Odermatt, de 28 años, obtuvo su victoria 46 en la Copa del Mundo y dejó clara su meta de volver a coronarse en la competición de la regularidad y también en la especialidad de eslalon gigante, de la que también ha sido el gran dominador en las últimas cuatro campañas.

El suizo marcó el mejor tiempo en la primera bajada, con solo una centésima de diferencia sobre Schwarz, por lo que tuvo que emplearse a fondo en la segunda, en la que sin ser el mejor, le permitió hacer un crono global de 1:56.03, con 0.24 centésimas de ventaja respecto al austriaco.

“Es el comienzo perfecto y me da confianza para afrontar la temporada”, afirmó ‘Odi’ al término de la prueba, cuya segunda ronda tuvo que posponerse una hora debido a la niebla.

El esquiador helvético, que este curso volverá a competir en descenso, supergigante y gigante, persigue su quinto entorchado en la Copa del Mundo, lo que le empataría con el luxemburgués Marc Girardelli, además de estirar su dominio en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina que tendrán lugar el próximo mes de febrero.

Schwarz, de 30 años y ganador del Globo de Cristal de eslalon en 2021, volvió a demostrar su calidad tras el parón que le supuso la grave lesión de rodilla sufrida en diciembre de 2023, que le obligó a estar un año en el dique seco.

Aunque no pudo lograr su séptima victoria en la Copa del Mundo, quedó segundo por delante del noruego Atle Lie McGrath, con tres centésimas de ventaja. Cuarto fue el también austriaco Stefan Brennsteiner y quinto, el francés Thibaut Favrot.

El brasileño Lucas Pinheiro tuvo un mal comienzo de temporada al salirse de pista en el primer descenso.

Tampoco pudo competir en la ronda con los treinta mejores el español Aleix Aubert Serracanta, quien se clasificó en el puesto 43.