El argentino Pablo Bouza anuncia la nómina para el partido de España ante Irlanda

Redacción deportes, 27 oct (EFE).- El argentino Pablo Bouza, entrenador de la selección española de rugby XV masculina, dio a conocer este lunes la lista de los 32 jugadores convocados para el encuentro que disputarán ante Irlanda el sábado en el Estadio de Butarque (Leganés), sede inédita para Los Leones.