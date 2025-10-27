Polideportivo

El argentino Pablo Bouza anuncia la nómina para el partido de España ante Irlanda

Redacción deportes, 27 oct (EFE).- El argentino Pablo Bouza, entrenador de la selección española de rugby XV masculina, dio a conocer este lunes la lista de los 32 jugadores convocados para el encuentro que disputarán ante Irlanda el sábado en el Estadio de Butarque (Leganés), sede inédita para Los Leones.

Por EFE
27 de octubre de 2025 - 13:55
El cuadro español se concentrará en Madrid del 3 al 9 de noviembre para preparar el primer partido de la temporada internacional 2025-2026, con una convocatoria en la que destaca la vuelta de Jon Zabala, jugador del Section Paloise francés, tras casi cinco meses de ausencia.

Entre los posibles debuts, de ser seleccionados para el plantel final, podrían firmar su primera participación con Los Leones Nico Infer, que ya ha demostrado su nivel no sólo en las selecciones M18 y M20 sino también con Iberians, Beltrán Ortega, otra joven perla de la cantera nacional, Antonio Suárez y Yago Fernández.

Vicente Boronat (Recoletas Burgos-Caja Rural)

Santiago Ovejero (Recoletas Burgos-Caja Rural)

Imanol Urraza (Recoletas Burgos-Caja Rural)

Iñaki Mateu (Recoletas Burgos-Caja Rural)

Raúl Calzón (VRAC Quesos Entrepinares)

Beltrán Ortega (VRAC Quesos Entrepinares)

Antonio Suárez (Silicius Alcobendas Rugby)

Yago Fernández (Silicius Alcobendas Rugby)

Lucas Santamaría (CR Liceo Francés)

Estanislao Bay (Cajasol Real Ciencias Sevilla)

Álvaro García (Stade Français, FRA)

Joaquín Domínguez (Os Belenenses, POR)