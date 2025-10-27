El argentino Pablo Bouza anuncia la nómina para el partido de España ante Irlanda

El cuadro español se concentrará en Madrid del 3 al 9 de noviembre para preparar el primer partido de la temporada internacional 2025-2026, con una convocatoria en la que destaca la vuelta de Jon Zabala, jugador del Section Paloise francés, tras casi cinco meses de ausencia.
Entre los posibles debuts, de ser seleccionados para el plantel final, podrían firmar su primera participación con Los Leones Nico Infer, que ya ha demostrado su nivel no sólo en las selecciones M18 y M20 sino también con Iberians, Beltrán Ortega, otra joven perla de la cantera nacional, Antonio Suárez y Yago Fernández.
Vicente Boronat (Recoletas Burgos-Caja Rural)
Santiago Ovejero (Recoletas Burgos-Caja Rural)
Imanol Urraza (Recoletas Burgos-Caja Rural)
Iñaki Mateu (Recoletas Burgos-Caja Rural)
Raúl Calzón (VRAC Quesos Entrepinares)
Beltrán Ortega (VRAC Quesos Entrepinares)
Antonio Suárez (Silicius Alcobendas Rugby)
Yago Fernández (Silicius Alcobendas Rugby)
Lucas Santamaría (CR Liceo Francés)
Estanislao Bay (Cajasol Real Ciencias Sevilla)
Álvaro García (Stade Français, FRA)
Joaquín Domínguez (Os Belenenses, POR)