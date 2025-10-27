El exboxeador kazajo Gennadiy Golovkin se presenta candidato para presidir World Boxing

Golovkin, quien es el actual presidente del Comité Olímpico Nacional de Kazajistán y miembro de la Comisión Olimpismo 365 del COI, opta a suceder al neerlandés Boris van der Vorst, quien ha presidido WB desde su fundación en 2023, cuando se convirtió en el nuevo regulador del boxeo olímpico después de la inhabilitación de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) por irregularidades.

La elección del nuevo presidente tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en el Congreso Mundial de Boxeo que se celebrará en Roma, informa WB en un comunicado divulgado este lunes.

"Trabajaré para asegurar el futuro olímpico del boxeo y restaurar la confianza mundial y garantizar que cada federación (...) Nuestra misión para 2026 es clara: lograr el pleno reconocimiento del COI y garantizar nuestro lugar en Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032", afirma Golovkin, de 42 años, añade el comunicado.

Otro de los objetivos del expúgil en caso de que sea elegido al frente de WB es "reconstruir la reputación como una familia de boxeo unida, guiada por el respeto, la transparencia y la unidad".

