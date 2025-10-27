George Atkinson, campeón con Raiders en el Super Bowl XI, fallece a los 78 años

"La familia de los Raiders lamenta profundamente el fallecimiento de George Atkinson, un 'Raider' de toda la vida cuyo estilo de juego físico ayudó a definir una era en el fútbol americano y al equipo a ganar el primer campeonato", escribieron Las Vegas Raiders en un comunicado.

George Atkinson se distinguió en su época de jugador por su recio estilo de juego que lo hacían uno de los defensivos más temidos de la liga.

Aunque la franquicia no dio a conocer las causas de su muerte, en 2016 el exjugador confesó que los médicos le había detectado síntomas compatibles con encefalopatía traumática crónica, que es causada por conmociones cerebrales reiterativas, algo común en los jugadores de fútbol americano.

Atkinson arribó a la NFL reclutado por los Raiders en la séptima ronda del Draft de 1968.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el equipo negro y pata jugó 10 de los 11 años de su carrera, la cual terminó con Denver Broncos en 1979.

En más de una década en la liga jugó 144 partidos; acumuló 33 intercepciones, cuarta mejor marca de Raiders, recobró 13 balones sueltos y sumó cuatro anotaciones defensivas.

Como regresador de patadas logró 3.140 yardas y tres touchdowns.

Participó en siete partidos de campeonato de la vieja Liga Americana, hoy Conferencia Americana.

Obtuvo su anillo de campeón gracias a la victoria 32-14 que los entonces Oakland Raiders ganaron a Minnesota Vikings en el Super Bowl XI de la temporada de 1976.

"Las contribuciones de George como amigo y mentor para todos en la organización de los Raiders continuaron mucho después de su carrera como jugador; su genuina personalidad y su maravilloso sentido del humor serán profundamente extrañados por todos los que lo conocieron", concluyó Raiders.