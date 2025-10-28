Ingebrigtsen: "Espero conseguir en 2026 el récord mundial en 1.500, 5.000 y la milla"

Ingebrigtsen, tras una temporada de aire libre marcada por una lesión que le impidió rendir al máximo nivel en los Mundiales de Tokio, en los que quedó eliminado en la primera ronda en los 1.500 metros y fue décimo en la final de 5.000, ya mira a 2026 con objetivos renovados.

"Espero batir el récord mundial en 1.500, la milla y los 5.000. Si lo logro, me daré por satisfecho. Tengo que buscar eventos y fechas donde tenga más posibilidades de intentarlo con éxito. Elisabeth (su esposa) y yo hemos empezado a mirar las fechas", dijo Ingebrigtsen en declaraciones al medio noruego VG.

Antes de la lesión y la temporada al aire libre, Ingebrigtsen rindió a buen nivel en pista cubierta. Rompió el récord mundial de la milla en Lievin con 3:45.14 y el récord de 1.500 en ruta con 3:29.63, convirtiéndose en el primer atleta en la historia en romper la barrera de los 3:30 bajo techo.

Ingebrigtsen también posee los récords mundiales al aire libre de los 2.000 metros (4:43.13) y 3.000 (7:17.55), así como el mejor del mundo en dos millas (7:54.10).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La mayoría de las pistas son buenas para correr, pero todas pueden tener malas condiciones. Habrá algún problema, pero en general es un poco más seguro más al sur de Europa. Mónaco ha sido una carrera muy buena durante muchos años, París es buena. Silesia es muy buena. Estas son carreras que esperaba con ilusión. Y, muy probablemente, Bislett. Siempre es algo que espero con ilusión", comentó.

Ingebrigtsen se ha acercado a los históricos récords mundiales del marroquí Hicham El Guerrouj en los 1.500 y la milla, estableciendo récords europeos de 3:26.73 y 3:43.73 respectivamente, a solo 0.73 y 0.63 de los récords mundiales. Su mejor marca personal en los 5.000 es 12:48.45 —récord europeo en aquel momento—, data de 2021, aunque desde entonces no ha corrido apenas la distancia fuera de los grandes campeonatos.

El noruego también aspira a aumentar su palmarés en los Europeos de Birmingham. Es el atleta masculino más exitoso en la historia del campeonato continental, habiendo ganado los dobletes en 1.500 y 5.000 en las últimas tres ediciones desde Berlín 2018, cuando irrumpió en la categoría absoluta al obtener ambos títulos a la edad de 17 años.