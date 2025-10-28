Osasuna busca sensaciones en la Copa

El cuadro navarro pondrá todos sus esfuerzos en no pasar apuros ante un rival de menor entidad que jugará con la motivación típica de tumbar al grande. Comienza un torneo que ilusiona a equipo y afición, con aquella final de 2023 disputada en Sevilla ante el Real Madrid.

Ahora, con Alessio Lisci a los mandos, Osasuna quiere extender todo lo posible su presencia en el torneo del KO, del que cayera eliminado a manos de la Real Sociedad en cuartos de final en su última edición.

“En todas las categorías hay jugadores de calidad, pero la diferencia la hace la velocidad del juego y la condición física, por lo que si hacemos esto estaremos cerca de ganar”, ha avisado Lisci.

Se prevé que el preparador italiano revolucione su once, dando minutos a futbolistas que normalmente no inician los encuentros. A pesar de ello, los elegidos deben garantizar la máxima profesionalidad, ya que una eliminación pondría en entredicho la figura de Lisci.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por ello, Aitor Fernández disfrutará de los primeros minutos del curso, siendo el único futbolista hasta el momento que no había jugado. Iker Benito, Herrando, Juan Cruz, Iker Muñoz y Barja saldrán de inicio con total seguridad, mientras que otros repetirán.

Todavía sin Aimar Oroz, y con la baja de larga duración de Valentin Rosier, el equipo ya pone su mira en Mallorca, donde se jugará el encuentro.

Con el próximo duelo liguero el lunes que viene, Osasuna podría tirar sin problemas de pesos pesados como Víctor Muñoz, Budimir o Boyomo, al contar con días suficientes para recuperar.

El entrenador de Osasuna ha convocado a 22 jugadores para la Copa del Rey: S. Herrera, Aitor Fdez, Juan Cruz, Herrando, Boyomo, Abel Bretones, R. Chasco, Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Moi Gómez, Mauro, Jon García, A. Osambela, I. Benito, Raúl, Kike Barja, Budimir, Víctor M. V., Pedroarena, R. Arroyo.

La ilusión del elenco balear por vivir una cita histórica para la entidad se vio truncada, en parte, cuando recibió la notificación de que el campo de fútbol de Sant Jordi no reunía las condiciones para albergar la cita copera.

El encuentro se disputará en el campo del Atlético Baleares, algo que no ha gustado a responsables y aficionados del Sant Jordi y por lo que se han lamentado desde que se conoció la decisión, aunque no pierden de vista el hito que supone para la entidad medirse a un equipo de LaLiga EA Sports.

El conjunto palmesano está instalado en la mitad de tabla de la División de Honor balear, la categoría previa a la Tercera Federación, y viene de ganar su último partido de goleada (4-1) ante el Alcudia B tras haber vivido una racha negativa de resultados.

Pedro Rodríguez se postula como la máxima amenaza para la defensa rojilla, siendo el máximo goleador del Sant Jordi en competición liguera con tres dianas, en un equipo que cuando tiene la puntería afinada puede mostrar un gran nivel ofensivo.

Sin embargo, ha mostrado una fragilidad defensiva en diferentes encuentros que le puede costar muy cara ante un equipo muy superior en cuanto a categorías e infraestructura deportiva, pero en 90 minutos el Sant Jordi sueña con poner su nombre en la lista de hazañas de la Copa del Rey.

Sant Jordi: CD Sant Jordi: Xisco Verger; Jordi Calafell, José Custodio, Tomás Gallardo, Javier Font; Gary Ruíz, Sergio Roque, Tomeu Llinàs, José Olmedo, Cameron Ramírez; Pedro Rodríguez.

Osasuna: Aitor Fernández, Iker Benito, Boyomo, Herrando, Juan Cruz, Muñoz, Osambela, Barja, Pedroarena, Moi; Raúl.

Bajas: Aimar Oroz, Becker y Rosier (lesión).