Duelo por objetivos contrapuestos, pero con la misma necesidad en ambos

El conjunto sevillano, tras solventar sin apuros y con muchísimas rotaciones su eliminatoria de Copa contra el modesto Palma del Río (1-7), es séptimo con 16 puntos, al haberle adelantado el Getafe, y está a tres de los puestos 'Champions' con los que sueña.

El Mallorca de Jagoba Arrasate, pese a su reacción (sumando cuatro puntos de seis posibles), es decimosexto con nueve, los mismos que el Valencia, que marca la zona de descenso.

El entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini, ha dejado claro que este partido es vital para no perder comba con los rivales de arriba y continuar en las posiciones europeas, consciente de que su equipo, armado para objetivos altos, no puede permitirse un segundo tropiezo en casa después de la última derrota contra el Atlético.

En ese encuentro, los verdiblancos se vieron superados por el nivel de un Atlético que recobró su mejor versión tras un pequeño bache, y precisamente Pellegrini lo que quiere es reactivar a su grupo y que no haya la más mínima confianza ante un Mallorca del que dijo que llega "en un buen momento".

El chileno tiene las bajas del mediapunta Isco Alarcón, quien este sábado se reincorporó de forma parcial al grupo tras la fractura de peroné sufrida en agosto, y del lateral zurdo hispanodominicano Junior Firpo, que salió con una lesión en el isquiotibial derecho de la visita del Atlético, en la que fue la segunda derrota del Betis en lo que va de campaña.

Recupera al mediocentro marroquí Sofyan Amrabat, que descansó en la Copa por unas molestias y es probable que repita como titular en Liga junto a Fornals.

El argentino Giovani Lo Celso volverá al once, quizás en detrimento de Marc Roca, con el brasileño Antony y el marroquí Abde en los extremos, y el colombiano Cucho Hernández en punta.

El Mallorca regresa a un estadio donde vivió, a pesar de la derrota ante el Athletic Club, uno de sus recuerdos más especiales con la final de la Copa del Rey disputada en abril de 2024.

Los bermellones vienen de sacar siete de los últimos doce puntos tras ganar a Sevilla (1-3) y Alavés (1-0), empatar con el Levante (1-1) y caer en su visita al Athletic Club (2-1), confirmando su mejoría tras un inicio de temporada muy flojo.

Para mantener su línea ascendente de juego y resultados, deben lidiar con la baja de un Leo Román insustituible para Arrasate, quien dará la oportunidad a Lucas Bergström, en uno de los pocos cambios que se presuponen en el once titular.

El técnico ha encontrado su columna vertebral tras regresar a la defensa de cuatro, con la única duda del extremo derecho donde han jugado Javi Llabrés y Mateo Joseph en las últimas jornadas y tendrán a Takuma Asano como otra alternativa, aunque se espera que salga en la segunda mitad por sus recientes problemas físicos.

Quien se mantiene como un fijo en el esquema de Arrasate es Jan Virgili, quien sigue respondiendo a la confianza del entrenador por su fichaje este verano e ilusiona a su afición en cada aparición que tiene sobre el terreno de juego.

Una de las claves residirá en la transición defensiva, donde el Mallorca sufrió una barbaridad ante el Levante y deberá medir muy bien ante un equipo con dos extremos muy desequilibrantes.

Betis: Pau López; Bellerín, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho Hernández.

Mallorca: Bergström; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Morlanes, Samu Costa, Mateo Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño).

Puestos: Betis (7º, 16 puntos); Mallorca (16º, 9 puntos).

El dato: El Betis sólo ha perdido un partido en casa contra el Mallorca en el último decenio, en el duelo de la temporada pasada (1-2), aunque a su vez es el equipo al que el cuadro balear ha ganado más veces como visitante en su historia.

. Pellegrini: "Hay que ganar los tres puntos urgentemente".

. Arrasate: "Tenemos que mejorar muchas cosas, la semana pasada concedimos muchas transiciones y ahí el Betis es letal".

Altas: Nil Torreguitart (filial) en el Mallorca.

Bajas: Isco y Junior Firpo (lesionados), en los locales; Leo Román, Marash Kumbulla y Toni Lato (lesión), Dani Rodríguez (decisión técnica), en los visitantes.