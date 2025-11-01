Gigantes se sacuden ante Leones y ganan su primer partido de la temporada

El estadounidense Cooper Johnson empujó una vuelta, mientras Johan Rojas y Carlos Jorge anotaron en una oportunidad para los Gigantes (1-5), quienes habían perdido cada uno de sus primeros cinco partidos de esta campaña.

La victoria fue para el relevista Domingo González (1-0), quien completó una entrada sin anotaciones y ponchó a un bateador.

El estadounidense Chris Ellis (1) lanzó el noveno episodio sin permitir novedades y recetó dos ponches para quedarse con el salvamento por los Gigantes, quienes lograron la victoria jugando ante su público en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

Por las Estrellas (4-5), quienes perdieron su quinto juego consecutivo, Rodolfo Castro remolcó al norteamericano Josh Lester con la única anotación del encuentro.

El derecho Felipe de la Cruz (0-1) ponchó a siete bateadores en cinco entradas, en las que le anotaron dos carreras, pero su ofensiva no respondió y terminó cargando con la derrota por los verdes.

En un duelo entre los principales rivales del béisbol dominicano, el norteamericano Carter Jensen y Adael Amador remolcaron una carrera cada uno y las Águilas Cibaeñas doblegaron a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Leody Taveras y J.C. Escarra pisaron el plato en una ocasión por las Águilas (7-1), quienes sumaron su quinta victoria consecutiva, consolidándose como los líderes de la tabla de posiciones de la Lidom.

Jhordany Mezquita (1-0) se lanzó 1.2 entradas, con dos ponches, sin carreras y se llevó el triunfo por el picheo de los cibaeños, quienes en este partido poncharon a 15 bateadores de los Tigres (4-3), a quienes no les han permitido anotaciones en dos enfrentamientos en la temporada.

El estadounidense Jordan Lawlar pegó tres imparables y fue el más destacado en la ofensiva por los felinos.

Albert Abreu (0-2) fue tocado con dos anotaciones en cuatro capítulos y perdió el juego.

Jhonkensy Noel y Eloy Jiménez despacharon la pelota del parque para que los Toros del Este defendieran su estadía en el estadio Francisco Micheli, de la Romana (este), al derrotar a los Leones del Escogido.

Noel desapareció la pelota del parque en la primera entada, con Gilberto Celestino en las bases, y Giménez fletó su tablazo de vuelta completa en el segundo episodio para completar el ataque de tres carreras, que definió el triunfo de los taurinos.

El estadounidense Joe Corbett (1-0) recorrió 1.2 entradas sin anotaciones para acreditarse el triunfo por el conjunto romanense.

El salvamento fue a parar a la cuenta del derecho Jesús Liranzo (1), quien ponchó a dos bateadores en una entrada lanzada.

Jimmy Paredes y Sócrates Brito remolcaron las carreras de los Leones, quienes tuvieron en el montículo al veterano Johnny Cueto (0-1), quien fue atacado con tres vueltas en tres entradas y terminó con la derrota.

Para este sábado, los Leones reciben la visita de los Toros en Santo Domingo, los Tigres viajan a Santiago (norte) a jugar con las Águilas y los Gigantes enfrentarán a las Estrellas en San Pedro de Macorís (este).