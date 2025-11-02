Ezequiel Durán pega jonrón y Águilas extienden dominio sobre Tigres

Durán, quien estaba en su debut esta campaña con las Águilas, mandó la pelota por encima de la pared del estadio Cibao, de Santiago (norte), en la tercera entrada, arrastrando hasta el plato a Leody Taveras, quien concluyó el partido con una anotada y una remolcada.

Las Águilas (8-1), quienes han ganado seis partidos consecutivos, han dominado a los Tigres en cada uno de los tres enfrentamientos que han sostenido en el actual torneo invernal dominicano.

La victoria de este sábado se la acreditó el nicaragüense Óscar Rayo (1-0), quien lanzó dos entradas en blanco y ponchó a dos rivales.

El estadounidense Armando Álvarez pegó jonrón para los Tigres (4-4), quienes vieron terminar una racha de 26.1 entradas sin anotaciones ante el picheo de los cibaeños.

El norteamericano Nico Tellache (1-1) fue tocado con dos vueltas en tres entradas y perdió el juego por los felinos.

Martín Maldonado disparó un cuadrangular y remolcó cuatro carreras, y Franchy Cordero y Yamaico Navarro dispararon jonrones consecutivos para comandar la victoria por paliza de los Leones del Escogido ante los Toros del Este.

Cordero inició el ataque de los escarlatas con jonrón de dos carreras en la misma primera entrada, y justo detrás de él, Navarro envió la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo del estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Maldonado, quien también anotó dos carreras, desapareció la pelota del parque en la cuarta entrada, produciendo las tres carreras que anotaron los Leones en ese cuarto episodio.

Sócrates Brito produjo tres vueltas y Erik González anotó dos veces para colaborar con el ataque de los melenudos, quienes tuvieron como lanzador ganador a Phillips Valdez (2-0), quien laboró por tres entradas sin permitir anotaciones.

Félix Reyes anotó dos veces y remolcó una carrera, y Bryan de la Cruz produjo una vuelta por los Toros.

Richelson Peña (0-2) completó 3.2 capítulos de cinco carreras y cargó con la derrota.

Kevin Gutiérrez y Carlos Franco remolcaron dos carreras y anotaron una vuelta cada uno para que los Gigantes del Cibao superaran a las Estrellas Orientales en la guerra de batazos que libraron en el torneo de béisbol dominicano.

Carlos Jorge y Johan Rojas anotaron dos carreras por cabeza para contribuir con la victoria de los Gigantes (2-5), quienes también contaron con anotada e impulsada de Marco Hernández.

Reymin Guduán (1-2) trabajó dos entradas y recetó tres ponches para llevarse la victoria en la visita de los Gigantes al estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este).

Miguel Sanó pegó un jonrón y empujó dos carreras, y Nelson Velázquez agregó un vuelacercas solitario por las Estrellas (4-6), quienes han perdido seis juegos consecutivos.

Para este domingo, Leones visitan a Tigres en Santo Domingo, los Toros a las Estrellas en San Pedro de Macorís, y las Águilas a los Gigantes en San Francisco de Macorís (nordeste).