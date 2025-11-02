Pibe (Cultural Leonesa): "La victoria debe dar más confianza e ir a por todas a Riazor"

En este sentido reconoció que supieron sobreponerse a las dos igualadas en el marcador de su rival, siendo consciente que los errores en las acciones aéreas y de estrategia siguen siendo uno de los talones de aquiles del equipo leonés "que hay que corregir, porque en esta categoría a la mínima el rival te penaliza y hay que estar más centrados en los detalles", dijo.

El extremo de 29 años de Adrogué, que cumple su segunda campaña en las filas culturalistas, anotó ante el equipo jabato su primer tanto, no solo de la actual campaña, sino en Segunda División, después de volver a la titularidad tras unos problemas físicos que le impidieron participar en los anteriores encuentros.

"Fue el primer gol, pero espero que vengan más", comentó el jugador culturalista, que reconoce llegar "algo justo" al final de los partidos por su estilo de intentar encarar siempre a su defensor.