Futsal: Sport Colonial, a un paso de la clasificación en la Libertadores femenina

Colonial se medirá este miécoles desde las 18:00 frente al boliviano Víctor Muriel que venció 4-3 a Universidad de Chile correspondiente al Grupo A de la Copa.

Lea más: Djokovic se venga de Tabilo en Atenas

El elenco nacional si gana o empata estará en la otra fase.

Síntesis

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Complejo Suma. Árbitra: Aldana Arrieta (ARG). Segunda árbitra: Lorena Sánchez (ARG). Tercera árbitra: Jackeline Santacruz (COL). Cuarta árbitra: Luciana Petrella (ARG). Cronometrista: Joisse Calero (PER).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

PKS Futsal: Juliana Vergara; Karol Guzhñay, Jéssica Quizhpilema, Paula Peñafiel y Luisa Gutiérrez. Alternaron: Maribel Robles, Rosa Bacuilima, Mayra Deleg, Erika Quizhpi, Dayanna Ramón, Jennifer Chumbay, Astrid Rueda, Evelyn Campoverde y Vivian Sinche. D.T.: Boris García.

Sport Colonial: Edineia Barbosa; Tamara Aquino, Dulce Quintana, Cinthia Arévalo y Brenda Gómes. Alternaron: Sara Silva, Yamila Corvalán, Ángeles Orué, Jazmín Armoa, Perla Bareiro, Liz Sosa y Larisse Dos Santos. D.T.: Nadia Rodas.

Goles: Tamara Aquino, Cinthia Arévalo y Brenda Gómes (SC).

Magnus se impuso por 8-0 a Talentos de Colombia, así selló su clasificación anticipada con 9 puntos acumulados.

En el otro compromiso del grupo B, All Boys venció por el marcador de 6-0 al Deportivo JAP.

Posteriormente, en los juegos correspondientes al grupo A, Víctor Muriel de Bolivia sumó sus primeros tres puntos en la competencia, tras superar a Universidad de Chile por 4-3.

Fuente: APF