04 de noviembre de 2025 - 21:27

Futsal: Sport Colonial, a un paso de la clasificación en la Libertadores femenina

La paraguaya Tamara Luján Aquino (20 años), autora de uno de los goles de Colonial, domina el balón.
La paraguaya Tamara Luján Aquino (20 años), autora de uno de los goles de Colonial, domina el balón.Gentileza

Sport Colonial superó por 3-0 a PKS Futsal (Ecuador) este martes por la tercera fecha de la Copa Libertadores de futsal femenina, con lo que el conjunto paraguayo está muy cerca de lograr su pase a la siguiente instancia del certamen internacional que se desarrolla en nuestro país.

Por ABC Color

Colonial se medirá este miécoles desde las 18:00 frente al boliviano Víctor Muriel que venció 4-3 a Universidad de Chile correspondiente al Grupo A de la Copa.

El elenco nacional si gana o empata estará en la otra fase.

Síntesis

Estadio: Complejo Suma. Árbitra: Aldana Arrieta (ARG). Segunda árbitra: Lorena Sánchez (ARG). Tercera árbitra: Jackeline Santacruz (COL). Cuarta árbitra: Luciana Petrella (ARG). Cronometrista: Joisse Calero (PER).

PKS Futsal: Juliana Vergara; Karol Guzhñay, Jéssica Quizhpilema, Paula Peñafiel y Luisa Gutiérrez. Alternaron: Maribel Robles, Rosa Bacuilima, Mayra Deleg, Erika Quizhpi, Dayanna Ramón, Jennifer Chumbay, Astrid Rueda, Evelyn Campoverde y Vivian Sinche. D.T.: Boris García.

Sport Colonial: Edineia Barbosa; Tamara Aquino, Dulce Quintana, Cinthia Arévalo y Brenda Gómes. Alternaron: Sara Silva, Yamila Corvalán, Ángeles Orué, Jazmín Armoa, Perla Bareiro, Liz Sosa y Larisse Dos Santos. D.T.: Nadia Rodas.

Goles: Tamara Aquino, Cinthia Arévalo y Brenda Gómes (SC).

Magnus se impuso por 8-0 a Talentos de Colombia, así selló su clasificación anticipada con 9 puntos acumulados.

En el otro compromiso del grupo B, All Boys venció por el marcador de 6-0 al Deportivo JAP.

Posteriormente, en los juegos correspondientes al grupo A, Víctor Muriel de Bolivia sumó sus primeros tres puntos en la competencia, tras superar a Universidad de Chile por 4-3.

Fuente: APF