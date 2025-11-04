Gutiérrez y Franco pegan cuadrangulares y Gigantes propinan octavo revés seguido EStrellas

Los Gigantes (3-5), quienes perdieron sus primeros cinco partidos de la temporada, sumaron su tercera victoria consecutiva, en tanto que las Estrellas (4-8) encajaron su octavo revés en línea y ahora ocupan el último lugar en la tabla de posiciones del torneo invernal dominicano.

Franco inició el poderoso ataque de los Gigantes en la misma primera entrada, cuando envió la pelota por encima de la pared del jardín derecho del estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste), para acreditarse un jonrón productor de tres carreras ante el abridor de los verdes, Luis Moreno.

Los Gigantes continuaron su ataque en el segundo capítulo con el poder de Gutiérrez, quien destrozó un lanzamiento del relevista Luis Ledo, para desaparecer la esférica del parque, con dos hombres en circulación, para sumar tres vueltas más a la pizarra por los locales.

Gutiérrez agregó una impulsada más en el cuarto episodio, al disparar un sencillo al bosque derecho, para llevar a Johan Rojas hasta la registradora.

Julio Carreras anotó y empujó una vuelta, Carlos Jorge pisó la goma en dos oportunidades y el estadounidense Jake Holton agregó una anotación para contribuir en el ataque de los Gigantes en el encuentro.

Miguel Sanó conectó su sexto jonrón de la campaña por las Estrellas, quienes también contaron con anotada e impulsada de Rodolfo Castro, con dos anotaciones de Raimel Tapia y con una empujada del cubano Coco Montes.

En el picheo de los Gigantes, el derecho Wily Peralta lanzó 3.1 entradas de tres carreras, dando paso al cuerpo de relevistas del equipo, acreditándose la victoria el zurdo Helcris Olivárez (1-0), quien laboró un capítulo en blanco, con dos ponches, para llevarse la victoria.

El estadounidense Chris Ellis (3) completó el noveno capítulo sin permitir anotaciones y logró el salvamento por los Gigantes.

Moreno (0-1) fue atacado con cuatro anotaciones, tres de ellas limpias, en una entrada sobre el montículo y recetó dos ponches para cargar con la derrota por las Estrellas.

El partido que se iba a jugar en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas, fue pospuesto debido a las lluvias caídas en la capital dominicana.

Para este martes, los Gigantes visitarán a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli, de La Romana (este), las Águilas recibirán a los Leones en el estadio Cibao, de Santiago (norte), y los Tigres enfrentarán a las Estrellas en Santo Domingo.