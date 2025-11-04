Los torneos del LIV Golf pasan en 2026 de tres a cuatro jornadas

Desde sus inicios, los eventos de LIV Golf han consistido en una competición de tres días y 54 hoyos, que se disputaba en su mayor parte de viernes a domingo.

En 2026, todos los torneos se disputarán a lo largo de cuatro días, comenzando generalmente el jueves (el miércoles 4 de febrero en el caso del LIV Golf Riad).

El circuito tendrá el mismo formato de competición individual y por equipos.

En cada evento de la temporada regular, la competición individual se decidirá en 72 hoyos de juego por golpes, mientras que la competición por equipos seguirá desarrollándose simultáneamente, y la puntuación individual acumulada de cada equipo determinará el resultado del equipo. Se mantienen las salidas simultáneas.

"Esto es una victoria para la liga y para los jugadores", afirma el español Jon Rahm, capitán de Legion XIII y dos veces campeón individual, en declaraciones que difunde el circuito.

"LIV Golf es una liga de jugadores. Somos competidores hasta la médula y queremos todas las oportunidades posibles para competir al más alto nivel y perfeccionar nuestro juego. Pasar a 72 hoyos es el siguiente paso lógico que refuerza la competición, nos pone a prueba más a fondo y, si el aumento de público de la temporada pasada sirve de indicio, ofrece más de lo que los aficionados quieren", agrega Rahm.