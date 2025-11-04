Polideportivo
04 de noviembre de 2025 - 21:20

Vela: Gran triunfo de Elisa Núñez

La velerista paraguaya Elisa Núñez, campeona en Optimist.
La velerista paraguaya Elisa Núñez, del Club Nacional de Regatas El Mbiguá (CNRM), protagonizó una actuación sobresaliente en el Campeonato Aniversario de Vela OptiNic, competencia válida como 5ª Fecha del Ranking Nacional FEPAVE 2025, disputada en las clases Optimist e ILCA.

Por ABC Color

La joven deportista se consagró campeona general en la clase Optimist Timoneles, superando a cinco representantes argentinos en una flota de 21 embarcaciones.

Con esta conquista, Núñez se convirtió en la primera paraguaya en ganar una Regata Aniversario OptiNic en los últimos 24 años, marcando un hecho histórico para el deporte náutico nacional.

El podio fue completado por Simona Moreno, Uriel Galeano, Bautista Jendryka, Dante Parrino y Juana Jendryka, todos del club anfitrión OptiNic, mientras que otro destacado representante del Mbiguá, Dany Alexander Aguilera Fernández, logró ingresar en el Top Ten al ubicarse octavo tras cinco regatas de alto nivel técnico y gran exigencia.

Asimismo, otros veleristas paraguayos cumplieron una sólida presentación: Marion Kraemer (YCY) finalizó en el 10º puesto, seguida de Joaquín Irún Aquino (CNSB) 11º, Ivette Heinichen Schuller (CNSB) 12ª, Alex Ruiz Díaz Gómez (CNSB) 16º, Brunno Doldán Mendoza (YCY) 17º y Franco Nicolás Aveiro (YCY) 20º.