Vela: Gran triunfo de Elisa Núñez

La joven deportista se consagró campeona general en la clase Optimist Timoneles, superando a cinco representantes argentinos en una flota de 21 embarcaciones.
Con esta conquista, Núñez se convirtió en la primera paraguaya en ganar una Regata Aniversario OptiNic en los últimos 24 años, marcando un hecho histórico para el deporte náutico nacional.
El podio fue completado por Simona Moreno, Uriel Galeano, Bautista Jendryka, Dante Parrino y Juana Jendryka, todos del club anfitrión OptiNic, mientras que otro destacado representante del Mbiguá, Dany Alexander Aguilera Fernández, logró ingresar en el Top Ten al ubicarse octavo tras cinco regatas de alto nivel técnico y gran exigencia.
Asimismo, otros veleristas paraguayos cumplieron una sólida presentación: Marion Kraemer (YCY) finalizó en el 10º puesto, seguida de Joaquín Irún Aquino (CNSB) 11º, Ivette Heinichen Schuller (CNSB) 12ª, Alex Ruiz Díaz Gómez (CNSB) 16º, Brunno Doldán Mendoza (YCY) 17º y Franco Nicolás Aveiro (YCY) 20º.