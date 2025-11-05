Estrellas vencen a Tigres en entradas extras y frenan racha de derrotas

Mungia disparó un imparable productor de dos carreras para romper el empate y coronar un ataque de cinco anotaciones en la décima primera entrada para definir la victoria en favor de las Estrellas (5-8).

Sanó y Castro pegaron sus jonrones de dos carreras en el segundo episodio del encuentro, cuando ambos bateadores desaparecieron la pelota del terreno del estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Magneuris Sierra anotó dos veces y el estadounidense Josh Lester agregó una anotada y una impulsada para complementar el ataque del conjunto dirigido por Fernando Tatis.

Luego de que el abridor Esmil Rogers permitiera cinco carreras en cuatro entradas, los verdes contaron con una dominante actuación de su cuerpo de relevistas, quienes cubrieron siete episodios de solo una vuelta y 13 ponches.

La victoria fue para Felipe De La Cruz (1-0), quien completó dos capítulos de cuatro ponches por los orientales.

El norteamericano Armando Álvarez mandó la pelota por encima de la pared, mientras su compatriota Griffin Conine y Mel Rojas Jr. empujaron dos vueltas cada uno para encabezar el ataque de los felinos.

Jairo Asencio (1-1) no pudo retirar a ningún bateador y permitió cuatro carreras, solo una de ellas limpia, y perdió el partido por los Tigres (4-6), quienes sumaron su quinto revés consecutivo.

Jorge Bonifacio conectó un sencillo productor de dos carreras para romper el empate en la décimo quinta entrada y los Gigantes del Cibao derrotaron a los Toros del Este para sumar su cuarto triunfo seguido en el torneo invernal dominicano.

Además del aporte de Bonifacio, quien también anotó dos vueltas, los cibaeños contaron con dos empujadas de Melvin Mercedes, así como con anotadas de Johan Rojas, Leury García, Julio Carreras y Nomar Mazara.

El norteamericano Daniel Mengden completó los primeros 5.1 episodios, en los que le anotaron una carrera por los Gigantes (4-5), quienes, tras iniciar la temporada con cinco derrotas consecutivas, han ganado cuatro en línea.

La victoria fue para Cristopher Molina (1-0), quien lanzó dos tercios de entrada en blanco y el salvamento fue para Juan Arnaud (1), quien completó un capítulo sin anotaciones por los Gigantes.

Gilberto Celestino, Gustavo Campero y Jhon Núñez aportaron una remolcada cada uno por los Toros (5-5), quienes tuvieron como lanzador perdedor al zurdo Joely Rodríguez (0-1), quien fue tocado con tres carreras, dos de ellas limpias, en dos tercios de entrada lanzada.

El partido en el que los Leones del Escogido enfrentarían a las Águilas Cibaeñas fue suspendido debido a las lluvias que afectaron las condiciones del terreno de juego del estadio Cibao, de Santiago (norte).

Para este miércoles, los Gigantes recibirán a las Águilas en San Francisco de Macorís (nordeste), los Leones jugarán con los Tigres en Santo Domingo y los Estrellas enfrentarán a los Toros en La Romana (este).