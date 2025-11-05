La EHF pondrá cámaras en los árbitros en el fin de semana decisivo del Europeo masculino

El sistema de cámara, de catorce gramos de peso, se integra directamente en los auriculares de los colegiados funcionando en combinación con un pequeño transmisor de cinturón y proporcionará una vista en primera persona desde la perspectiva de los árbitros, estando la señal de vídeo disponible en directo para la señal televisiva mundial del evento.

La cámara estará desarrollada por la empresa alemana Riedel Communications junto con los árbitros de fútbol Patrick Kessel y Nicolas Winter.

"La RefCam acerca a los aficionados a la acción como nunca antes. Su introducción subraya la misión más amplia de la EHF de adoptar tecnología de transmisión de vanguardia y mejorar continuamente la experiencia del espectador, tanto en la arena como para millones de espectadores en todo el mundo", señaló el secretario de la EHF, Martin Hausleitner.

“Estamos increíblemente orgullosos de ver nuestra tecnología RefCam desplegada en el EHF EURO Masculino 2026. Este marca un hito importante no solo para Riedel, sino para el balonmano y la transmisión deportiva mundial. Por primera vez la RefCam será utilizada en una transmisión en directo fuera del fútbol. No podemos esperar para mostrar cómo este nuevo punto de vista puede redefinir la experiencia deportiva en directo y acercar aún más a los aficionados a la intensidad y emoción del juego", manifestó Lutz Rathmann, director general de Tecnología Gestionada de Riedel Communications.

