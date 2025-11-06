Daddy Yankee y Bizarrap actuarán en el descanso del duelo de la NFL en Madrid

El espectáculo, que tendrá lugar en el descanso, rendirá homenaje a algunas de las sesiones más destacadas de Bizarrap, incluida la "BZRP Music Sessions, Vol. 0/66" que ha grabado recientemente con Daddy Yankee, quien regresó oficialmente de su retirada a comienzos de este año. Ambos interpretarán el tema por primera vez durante el encuentro.

"Poder actuar en el descanso del primer partido de la NFL en España es un gran honor. Y más aún junto a Daddy Yankee, una auténtica leyenda. Vamos a celebrar nuestra nueva canción ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’ sobre el escenario. Estoy deseando que llegue ese momento", señaló Bizarrap en declaraciones difundidas por la NFL.

"Tengo muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap. Estoy muy feliz con la música y con el tema que hemos creado juntos; compartirlo con los fans de todo el mundo ya ha sido muy gratificante. Prepárate, Madrid, prepárate NFL, ¡vamos a tener un espectáculo increíble!", manifestó Daddy Yankee.

Por su parte Tim Tubito, director senior de Presentación Global de Partidos y Entretenimiento de la NFL, indicó: "En nuestras actuaciones internacionales hemos dado protagonismo a grandes artistas latinos, mostrando la fuerza y el atractivo global del género. Nos emociona recibir a Bizarrap y Daddy Yankee en nuestro primer partido en Madrid. Será un momento histórico, con la presentación inaugural de ‘BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ y un programa previo lleno de talento e inspiración. Una celebración de la música y la cultura que nadie querrá perderse".

Igualmente se confirmó que en la previa del enfrenamiento correspondiente a la temporada regular de la NFL se interpretará el himno nacional español Marcha Real a cargo de la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid y el himno de Estados Unidos por parte de la cantante neoyorquina Karina Pasian.