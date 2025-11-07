Rojas Jr. pega grand slam y Tigres frenan racha de derrotas en Lidom

Los Tigres (5-7), quienes antes del partido de este jueves anunciaron que dejaron libre a los lanzadores Jairo Asencio, Juan Then y Lisalverto Bonilla, así como al coach Anderson Hernández, mostraron un mejor desempeño con hombres en las bases y un dominio de su picheo, para conquistar su primer triunfo en sus últimos siete partidos y situarse en el cuarto lugar del torneo.

Las Águilas (9-2), quienes tienen el mejor registro de la temporada, vieron detener una racha de siete triunfos al hilo y sufrieron su segunda derrota en lo que va de campaña.

Los Tigres tomaron la delantera en la misma primera entrada, cuando Gustavo Núñez anotó por movimiento ilegal del lanzador estadounidense Randy Wynne.

Las Águilas (1-1) igualaron el marcador en el quinto acto por elevado de Raynel Delgado, con el cual Emmanuel Rodríguez avanzó hasta el plato.

Los felinos desataron su ataque en el cierre de ese quinto capítulo, cuando lograron colocar cinco anotaciones en el marcador, la primera de ellas por error en tiro del lanzador nicaragüense Oscar Rayo en toque de Domingo Leyba, lo que aprovechó Cristhian Adames para pisar la goma.

Las restantes cuatro anotaciones de la quinta entrada, llegaron por jonrón de Rojas Jr., quien depositó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo del estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo con las bases llenas, frente a los envíos de Rayo.

Los dirigidos por Gilbert Gómez sumaron otra anotación en la sexta, por indiscutible de Leyba, que nuevamente arrastró a Adames hasta el plato.

El estadounidense Cameron Gann lanzó las primeras 3.1 entradas, de apenas un imparable y dos ponches sin carreras por los Tigres, dando paso al cuerpo de relevo de los felinos.

Los Tigres, quienes enviaron a ocho lanzadores al montículo durante el encuentro, tuvieron como ganador a Michael Feliz (1-0), quien completó un capítulo con una anotación permitida y un ponche.

La derrota por las Águilas fue para Rayo (1-1), quien en dos tercios de entrada permitió cinco vueltas, tres de ellas limpias.

Para este viernes, los Tigres reciben a los Toros del Este en Santo Domingo, mientras las Águilas jugarán ante los Gigantes del Cibao en Santiago (norte) y los Leones del Escogido visitarán a las Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís (este).