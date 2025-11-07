Tigres pone fin a su larga racha de derrotas

Así, Tigres puso fin a una racha que acumuló seis derrotas.

Tigres (5-7) llegó al juego con el anuncio de la salida de los lanzadores Jairo Asencio, Juan Then y Lisalverto Bonilla, así como al 'coach' Anderson Hernández.

Con el primer triunfo obtenido en sus últimos siete partidos, la novena alcanzó el cuarto lugar del torneo.

Las Águilas (9-2), con el mejor registro de la temporada, sufrieron hoy su segunda derrota en lo que va de campaña.

Tigres tomó la delantera en la misma primera entrada, cuando Gustavo Núñez anotó por movimiento ilegal del lanzador estadounidense Randy Wynne.

Águilas igualó en el quinto acto por elevado de Raynel Delgado, con el cual Emmanuel Rodríguez avanzó hasta el plato.

Los felinos desataron su ataque en el cierre de ese quinto capítulo, cuando lograron colocar cinco anotaciones en el marcador, la primera de ellas por error en tiro del lanzador nicaragüense Oscar Rayo en toque de Domingo Leyba, lo que aprovechó Cristhian Adames para pisar la goma.

Las restantes cuatro anotaciones de la quinta entrada, llegaron por jonrón de Rojas Jr., quien depositó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo del estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo con las bases llenas, frente a los envíos de Rayo.

Los dirigidos por Gilbert Gómez sumaron otra anotación en la sexta, por indiscutible de Leyba, que nuevamente arrastró a Adames hasta el plato.

El estadounidense Cameron Gann lanzó las primeras 3.1 entradas, de apenas un imparable y dos ponches sin carreras por los Tigres, dando paso al cuerpo de relevo de los felinos.

Tigres envió a ocho lanzadores al montículo durante el encuentro, cuyo ganador fue Michael Feliz (1-0), quien completó un capítulo con una anotación permitida y un ponche.

La derrota fue para Rayo (1-1), quien en dos tercios de entrada permitió cinco vueltas, tres de ellas limpias.

Para este viernes, Tigres recibe a Toros del Este en Santo Domingo. Águilas se enfrentarán con Gigantes del Cibao en Santiago y Leones del Escogido visitará a Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís.