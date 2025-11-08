El campeón del Sur, Sudáfrica, bate (17-32) al del Norte, Francia, en París

La delantera de los campeones mundiales y sus dos medios dejaron claro en la segunda parte por qué su selección es, hoy por hoy, la mejor.

En la repetición del enfrentamiento de hace dos años en el Mundial de Francia 2023, en el que los africanos eliminaron a los galos de "su" Copa Webb Ellis, los boks se vieron con un jugador menos desde el minuto 38 por la roja a Lood de Jager por juego peligroso en un placaje.

Un primer tiempo en el que el XV del Gallo fue superior con marcas de Penaud en dos ocasiones convertidas por Ramos y de una de Reinach pasada entre palos por Sacha, que previamente había convertido dos golpes para irse 14-13 al descanso.

Ramos elevó, con un golpe de castigo, la ventaja para los "gallos" a cuatro puntos (17-13, en el minuto 50), Bielle-Biarrey vio una amarilla por palmear un balón en su 22, equilibrando los efectivos de cada equipo, 14 contra 14, aunque fuera por 10 minutos. Y a la salida de ese golpe la delantera visitante puso el 17-18 en el marcador parisino con un ensayo de Esterhuizen.

Hubo un antes y un después de la amarilla al jugador de Burdeos. Francia ya no sería la misma tras la expulsión temporal Bielle-Biarrey.

Otro ensayo de una ambiciosa Sudáfrica a nueve para el final, obra de Grant Williams, puso el 17-25 en todo lo alto y dejó medio sentenciado el choque. Los campeones del mundo decidieron jugar a touche los dos golpes de ambas jugadas de este par de ensayos que los pusieron por delante en el último tramo. Fueron valientes y les salió muy bien.

Sacha Mngomezulu pondría la guinda en el 76 a una histórica victoria de los Sprinboks en la capital francesa.