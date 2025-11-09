Fútbol de salón: Citas por el interior

Los juegos del salonismo serán en C20 y C15, con arranque el miércoles.
Lea mas: Nuevos campeones nacionales
Los juveniles jugarán en San Pedro de Ycuamandyyú como sede principal y sub sede Santa Rosa del Aguaray, mientras los C15 en Itacurubí de la Cordillera.
* FCA, monarca en Minga. El team del Fútbol Club Amigos se impuso a Red Blue por 3 goles contra 1 para consagrarse en el campeonato de la Federación Minga Guazú de Fútbol de Salón en condición invicta.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En la final del competitivo certamen del Este del país, los goleadores para el team campeón fueron de Javier Díaz y doblete de Ramón Mongelós.
El del honor para los vicecampeones fue de Erwin Fretes.
Con la dirección técnica de Andrés Bogado, los jugadores campeones son Daniel Benítez, Alejandro Núñez, Ariel Zárate, Floriano Pereira, Elías Recalde, Javier Candia, entre otros.