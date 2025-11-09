Escuelas de fútbol de salón tienen nuevos campeones nacionales

Esta competencia se desarrolló ayer en la capital del primer departamento, los partidos se jugaron en tres canchas debido a la gran cantidad de juegos que se debían realizar en una sola jornada.

Los escenarios que albergaron el campeonato nacional fueron el Polideportivo Municipal, las canchas del Instituto Salesiano San José y la escuela y colegio María Auxiliadora.

La escuela de fútbol Los Leones, de la ciudad de Concepción, logró el campeonato en las categorías7, 8, 9 y 11 años, mientras que en la categoría 10 años el mejor fue la escuela El Triunfo, de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

También participaron las escuelas de fútbol de salón de Tcauatí, Villa - de Concepción- y 8 de diciembre de Caaguazú.

La organización de esta competencia se le otorgó a la escuela de Fútbol Los Leones, con la supervisión de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón y de la Federación Concepcionera de Fútbol de Salón.