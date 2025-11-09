Polideportivo
09 de noviembre de 2025 - 14:50

Escuelas de fútbol de salón tienen nuevos campeones nacionales

foto
Los Leones, categoría 11 años, lograron el campeonato. Aquí los atletas y sus entrenadores posan con la copa.

El campeonato nacional de escuelas de fútbol de salón se desarrollo con éxito en la ciudad de Concepción, se jugaron en las categorías 7, 8, 9 10 y 11. La escuela local, Los Leones se quedó con cuatro títulos y El Triunfo de Pedro Juan Caballero, logró el campeonato en una categoría.

Por Aldo Rojas

Esta competencia se desarrolló ayer en la capital del primer departamento, los partidos se jugaron en tres canchas debido a la gran cantidad de juegos que se debían realizar en una sola jornada.

Los escenarios que albergaron el campeonato nacional fueron el Polideportivo Municipal, las canchas del Instituto Salesiano San José y la escuela y colegio María Auxiliadora.

La escuela de fútbol Los Leones, de la ciudad de Concepción, logró el campeonato en las categorías7, 8, 9 y 11 años, mientras que en la categoría 10 años el mejor fue la escuela El Triunfo, de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

foto
El Triunfo de la ciudad de Pedro Juan Caballero fueron los campeones en la categoría 10 años. (Foto gentileza)

También participaron las escuelas de fútbol de salón de Tcauatí, Villa - de Concepción- y 8 de diciembre de Caaguazú.

La organización de esta competencia se le otorgó a la escuela de Fútbol Los Leones, con la supervisión de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón y de la Federación Concepcionera de Fútbol de Salón.