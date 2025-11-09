Vingegaard se impone en el Criterium de Saitama, en Japón

Vingegaard, que tras la caída fue ayudado por un corredor del conjunto del UAE, cruzó la meta en solitario tras escaparse con el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora), al que en el último tramo de la carrera dejó atrás.

El ganador de la pasada Vuelta a España entró con 8 segundos de ventaja sobre el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) que batió al esprint al australiano Kaden Groves (Alpecin) y que dio tiempo a un grupo formado, entre otros, por Davide Stella (UAE), tercero, el estonio Romet Pajur (Red Bull-Bora), el galo Dorian Godon (Decathlon) y el austriaco Alexader Hajek (Red Bull-Bora).

El mejor español fue Héctor Álvarez (Lidl Trek) en el puesto decimoséptimo a 25 segundos del vencedor y justo detrás de Roglic, mientras que otro español Adriá Pericas (UAE) entró en la vigésima octava plaza, a 1:23 de Vingegaard.