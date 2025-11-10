IBM y Sharápova lanzan en Lisboa un concurso para 'startups' que combinen IA y deporte

La iniciativa, llamada 'Sports Tech Startup Challenge', se celebrará durante los próximos 12 meses con actos regionales en Doha, Vancouver (Canadá) y Río de Janeiro (Brasil), y la final para decidir a los ganadores tendrá lugar el próximo año en la Web Summit Lisboa 2026.

La extenista y empresaria María Sharápova, presente este lunes en la presentación del concurso en el marco de la inauguración de la décima edición de la Web Summit Lisboa, destacó que "ha sido increíble ver la transición, especialmente en la forma en que los deportistas se preparan para los partidos y se recuperan después de ellos" con la llegada de la IA.

"Recuerdo pasar varias horas con mi entrenador mientras él revisaba diferentes vídeos para recopilar un 'clip' de dos minutos que yo pudiera ver antes de un partido, para repasar los golpes favoritos del oponente, dónde iban a sacar en el punto de 'break'; todo eso le llevaba varias horas, pero ahora IBM me lo proporciona en cuestión de minutos, y también patrones predictivos sobre mí misma", dijo la tenista rusa.

Sobre el 'Sports Tech Startup Challenge', se mostró interesada por propuestas que, a través de la IA, puedan alargar las carreras de los deportistas, especialmente en el caso de las mujeres, a las que la IA ha ayudado, por ejemplo, a congelar óvulos y permanecer en la cúspide de sus carreras más años.

Por su parte, la directora de Asuntos Corporativos y Marca de IBM, Sarah Meron, explicó durante la presentación que buscan 'startups' "con grandes ideas que combinen la IA y los deportes de forma única".

Los ganadores del concurso obtendrán una prueba de concepto remunerada valorada en hasta 100.000 dólares en colaboración con el equipo de IBM Sports and Entertainment Partnership, la tutoría de expertos de IBM de primer nivel en tecnología, innovación y desarrollo empresarial, y la evaluación para la financiación de empresas.