La Gante Wevelgem se llamará "En los campos de Flandes" en 2026

Se trata de una de las pruebas mas antiguas del calendario, que nació en 1934, y que cambiará su punto de salida tras Deinze e Ypres, aunque mantendrá la meta en Wevelgem.

El nombre oficial de la carrera será "In Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem’. Middelkerke, ciudad costera del Mar del Norte, se incorpora al nombre oficial de la carrera y sustituye a la ciudad de Gante.

La 88ª edición de la nueva "En los Campos de Flandes" se celebrará el 29 de marzo de 2026. La carrera mantendrá su esencia, evocando constantemente los frentes de batalla de hace 100 años, de ahí su nuevo nombre.

La carrera femenina, que se celebra el mismo día, tendrá su salida y llegada en Wevelgem. La prueba juvenil, prevista para mayo, se mantendrá en Ypres.

