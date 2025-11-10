La visita a Belgrado puede reabrir las opciones europeas al Ademar

El equipo de Daniel Gordo, después de la derrota en el debut en Suiza ante el Kadetten Schaffhausen (30-22) y el empate casero ante el RK Nexe croata, está obligado a obtener dos buenos resultados si quiere mantener intactas sus opciones de clasificación entre los dos primeros de su grupo.

La cita le llega a los leoneses después del varapalo de su primera derrota a domicilio en la Liga Nexus Energía ASOBAL ante el Bada Huesca (35-30), en un mal partido fundamentalmente en el apartado defensivo, y antes de recibir el domingo en el municipal Urbano González Escapa al líder invicto, FC Barcelona y, dos días después, volverse a ver las caras ante el equipo serbio.

Para este compromiso el técnico ademarista contará con las bajas de Álex Lodos, todavía en periodo de recuperación de su lesión de rodilla, y del pivote Alberto Martín, que sufrió un problema de espalda tras el último encuentro que le hará perderse el partido en la capital serbia.

El partido será dirigido por los colegiados polacos Jakub Jerlecki y Maciej Labun, mientras que el delegado de la Federación Europea de balonmano será el esloveno Leopold Kalin.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy