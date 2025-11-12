Broncos, en AFC, y Eagles, en NFC, arriesgan su dominio ante Chiefs y Lions en semana 11

Este domingo los Broncos buscarán mantenerse en la cima de la división Oeste de la AFC ante unos resurgidos Kansas City Chiefs, que les persiguen en el mismo sector.

Denver viene de una sorpresiva derrota, en la semana 11, por 10-7 ante Las Vegas Raiders, el último lugar de esa división, en un partido en el que la ofensiva liderada por Bo Nix dio su peor actuación de la temporada, algo que no pueden darse el lujo de repetir contra el equipo comandado por Patrick Mahomes.

Para los Chiefs, una victoria contra Broncos es trascendental en su escalada al primer lugar del Oeste, división que han acaparado con nueve títulos consecutivos en la reciente década.

También el domingo los monarcas, que marchan como número uno del Este de la NFC, recibirán a los Detroit Lions, líderes del Norte de la misma división, un rival que, junto con Philadelphia, es uno de los favoritos para llegar al Super Bowl.

Detroit dio un golpe de timón en su ofensiva, sustituyó al novato John Morton como coordinador para que Dan Campbell, entrenador en jefe, asumiera como el responsable de las llamada en el ataque, una decisión que se reflejó en el triunfo de la semana pasada 44-22 sobre los Washington Commanders.

En otros partidos que llaman la atención los Miami Dolphins chocarán con los Commanders en el Santiago Bernanbéu de Madrid, en el primer partido en la historia de temporada regular de la NFL en España.

En Los Angeles, los Rams recibirán a los Seattle Seahawks en un duelo por la cima de la división Oeste de la NFC.

En Orchard Park, New York, los Buffalo Bills, con Josh Allen en los controles, se medirán a los Tampa Bay Buccaneers que comanda Baker Mayfield.

La semana 11 arrancará este jueves con el partido de los líderes del Este de la AFC, los New England Patriots, que son amplios favoritos para alcanzar su octava victoria consecutiva ante los New York Jets, último lugar del mismo sector.

La actividad concluirá el lunes cuando choquen Las Vegas Raiders y los Dallas Cowboys.

Partidos de la semana 11 de la temporada de la NFL:

Domingo 16.11: Dolphins-Commanders, Falcons-Panthers, Bills-Buccaneers, Titans-Texans, Vikings-Bears, Giants-Packers, Steelers-Bengals, Jaguars-Chargers, Rams-Seahawks, Cardinals-49ers, Browns-Ravens, Broncos-Chiefs, Eagles-Lions.