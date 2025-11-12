Leones blanquean a los Tigres y frenan racha de derrotas en Lidom

Con la victoria, los Leones (7-9) desplazaron a los Tigres (7-10) del cuarto lugar en la tabla de posiciones, relegándolo al quinto puesto del torneo invernal dominicano.

Junior Lake anotó dos carreras, Pedro Severino anotó e impulsó una vuelta y Yamaico Navarro produjo una anotación para sumarse al ataque de los escarlatas.

Phillips Valdez lanzó tres entradas en blanco y Héctor Pérez completó un episodio sin anotaciones para completar la blanqueada por los Leones.

Por los Tigres, quienes han sido blanqueados en jornadas consecutivas, Gustavo Núñez conectó dos imparables para ser el más destacado en la ofensiva de los azules.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cubano Reiver Sanmartin permitió apenas una carrera en cuatro entradas de seis ponches, pero la ofensiva de los felinos no respondió y terminó cargando con la derrota.

El cubano J.C. Escarra conectó un cuadrangular de dos carreras y anotó dos vueltas para ser el principal hombre a la ofensiva en el triunfo de las Águilas Cibaeñas sobre sus vecinos los Gigantes del Cibao.

Escarra, quien se mandó la pelota sobre la pared en el estadio Cibao, de Santiago (norte), fue acompañado en la ofensiva por Emmanuel Rodríguez, quien también pegó un jonrón, y por Leodys Taveras, quien pisó el plato en dos ocasiones por las Águilas (12-3), quienes se mantienen firmes en el primer lugar del campeonato.

Huáscar Ynoa (2-0) laboró dos entradas en las que le pegaron un imparable y ponchó a un bateador para llevarse la victoria el conjunto dirigido por el colombiano Luis -Pipe- Urueta.

Deyvison de los Santos remolcó a José Siri con la única anotación de los Gigantes (5-9) en el encuentro que terminó perdiendo el derecho Cristopher Molina (0-1), a quien le anotaron tres carreras, dos de ellas por error de la defensa, en tres capítulos lanzados.

Vidal Bruján anotó dos vueltas y empujó una, mientras que Raimel Tapia y Euribiel Ángeles produjeron dos carreras cada uno para que las Estrellas Orientales vinieran de atrás y vencieran a los Toros del Este en su visita al estadio Francisco Micheli, de la Romana (este).

Magneuris Sierra anotó dos veces, Junior Pérez y Carlos Martínez anotaron e impulsaron una carrera por cabeza, mientras Robinson Canó agregó una anotación para que las Estrellas (9-10) se acercaran a un juego de los Toros en la disputa por el segundo lugar del torneo de la Lidom.

Raffi Vizcaíno lanzó un episodio sin complicaciones para acreditarse la victoria por los verdes.

Bryan de la Cruz y Gilberto Celestino anotaron y remolcaron una carrera para los Toros, quienes vieron detener una racha de cuatro triunfos consecutivos.

Jorge Bautista fue atacado con cuatro anotaciones en dos tercios de entrada y perdió el partido por los taurinos.

Para este miércoles los Gigantes recibirán la visita de los Leones en San Francisco de Macorís (nordeste), y Águilas visitarán a las Estrellas en San Pedro de Macorís (este).