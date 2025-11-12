Mariota: "Nunca en mis sueños más salvajes hubiera imaginado estar aquí sentado hoy"

"Nunca en mis sueños más salvajes hubiera imaginado estar aquí sentado el día de hoy. Están mis padres, mi hermano; estábamos cenando anoche y pensaba que era una locura, que era increíble que estuviéramos aquí jugando al fútbol americano, que este juego nos haya traído hasta aquí. También es increíble ver cómo la NFL está globalizando el deporte y creando oportunidades para nosotros, para que cada vez más personas puedan experimentar este deporte que amamos. Estoy emocionado de formar parte de ello", dijo.

"Me honra muchísimo ver mi nombre como el de uno de los dos primeros quarterbacks que jugó el primer partido oficial de la NFL en España, no me lo tomo a la ligera. Yo mismo crecí en medio del Pacífico, muy lejos de todo esto. Ser parte de este equipo y de este partido es súper especial. No doy nada por sentado; disfruto de estar lejos de mi país y vamos a hacer lo mejor que podamos para que el show sea maravilloso. Estoy encantado con el desafío del domingo", añadió en rueda de prensa.

Mariota habló ante los medios después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Real Madrid: "Son unas instalaciones maravillosas, estar aquí es genial, y ser parte de esto, entrenar donde el Real Madrid lo hace, es súper especial para nosotros. Como equipo, estar fuera y poder trabajar juntos es muy importante. Ha sido genial conectar entre nosotros".

Asimismo, indicó: "Siempre es importante encontrar el equilibrio: disfrutar el momento, disfrutar de estar en Madrid, poder experimentar esta ciudad preciosa. Pero también tenemos trabajo entre manos. Hemos aprovechado la oportunidad de tomarnos un tiempo y disfrutar de lo que Madrid tiene para ofrecernos, pero también sabemos que hay momentos en los que es necesario que las cosas funcionen".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy