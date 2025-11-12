Sam Cosmi: "Nunca pensé que esto sería una posibilidad"

"Nunca pensé que esto sería una posibilidad. Poder experimentar esto es algo genial. Todavía estoy con un poco de jetlag; me levanté a las cinco de la mañana, tenía muchísima hambre y busqué un sitio con tapas y churros… entraré en ese tema. Es muy guay estar aquí; es emocionante ver las instalaciones, ser parte de esto y experimentarlo", declaró.

"No mucha gente tiene la oportunidad de hacerlo. El fútbol americano es un fenómeno global y es genial ser parte de esto, estar aquí y vivir esta experiencia. Vivir algo tan especial… esta semana vamos a aprovechar para comunicarnos mucho más, entrar en detalles, hacer reuniones… encontrar los pequeños detalles del equipo", señaló en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Sobre el cambio horario para el equipo reconoció que la mayoría eran "zombies" a su llegada el día anterior y reconoció que cambian sus rutinas: "Intentas simular lo máximo posible lo que haces en casa: entrenamientos, hábitos… pero eso cambia. Tienes que averiguar cómo hacer las cosas para estar igual de listo el día del partido".

Asimismo analizó la frustración que puede haber en el equipo por los resultados adversos: "Solo controlas lo que puedes controlar, y nuestra idea es estar en el mismo barco, no solo acusarnos y señalar errores. Siempre intento ser mi mejor versión, ver qué puedo hacer para dar un paso adelante. No nos hace bien señalar y buscar culpables; nos divide. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo individual".

Junto a Cosmi estuvo también el centro Tyler Bidasz, que aseguró que todos necesitan "cierta recuperación" y "dormir un poco más" al tiempo que dijo estar preparado para todo el domingo: "Veremos cuántos fans vienen de Washington, de Madrid; es emocionante verlo. Hemos visto el estadio por fuera y es muy guay".

"Nunca pensé que sería tan fuerte ser parte de la NFL, pero verla crecer estos años es algo genial. Esto puede demostrar lo que es la NFL en distintos países, y el fútbol americano es global porque forma parte de muchos países del mundo. Estamos emocionados de haber venido a Madrid. Hay ciertas cosas como acostumbrarse al espacio, estar en un hotel, en una sala de reuniones que se convierte en tu zona de trabajo... pero al mismo tiempo estás en Madrid, experimentas la cultura, los restaurantes, haces turismo…", completó.