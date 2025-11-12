Polideportivo
12 de noviembre de 2025 - 11:55

Wagner: "Podremos decir que fuimos parte de esa primera ola que vino a cambiar las cosas"

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2386

Madrid, 12 nov (EFE).- Bobby Wagner, linebacker (defensor) de los Washington Commanders, afirmó que siempre podrá decir que fue parte de la primera ola "que vino a cambiar las cosas" en relación a los partidos internacionales de la NFL, como el que medirá a su equipo contra los Miami Dolphins el domingo en el estadio Santiago Bernabéu, primero oficial en España.

Por EFE

"No todo en estos deportes es diversión, pero ser parte de este deporte, de su espacio y hacerlo global, va a ser algo muy especial. No sé cómo se verá dentro de diez años, pero podremos decir que fuimos parte de esa primera ola que vino a cambiar las cosas", manifestó en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

"Cuando expandes el deporte, intentas llegar a más lugares y hacerlo más inclusivo. A medida que vas creciendo, más personas se convierten en fans. Es emocionante tener más ojos mirando nuestros partidos y el deporte", declaró asimismo ante los medios de comunicación.

Pese a ello también destacó la importancia de ganar el duelo: "Solo tenemos que trabajar mejor y ganar. Ganar nos permite conseguir muchas cosas. Hace tiempo que no ganamos y tenemos que hacerlo. La adversidad siempre desafía, los obstáculos siempre muestran belleza al final de la historia y siempre puedes usar esto para avanzar en el fútbol y en la vida. Tenemos que averiguar cómo sortearla".

Por su parte, el también linebacker Frankie Luvu, que compareció junto a él, definió el partido como "histórico". "Estoy superemocionado, estamos aquí para hacer un trabajo y para ganar. Intentamos buscar el ganar y jugar como uno. En momentos así hay que intentar encontrar la manera de hacerlo, jugar al fútbol todos juntos. Va a ser superdivertido, va a haber mucha energía… va a ser una atmósfera maravillosa", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Crecí en una casa en la que se jugaba al soccer; veía a Cristiano, a Ronaldinho, al Real Madrid, al United… siempre era algo en lo que me fijaba cuando era joven, y estar aquí para mí es una locura. Es superespecial, sobre todo por de dónde vengo. Va a ser un fin de semana muy emocionante", completó.