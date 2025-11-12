Wagner: "Podremos decir que fuimos parte de esa primera ola que vino a cambiar las cosas"

"No todo en estos deportes es diversión, pero ser parte de este deporte, de su espacio y hacerlo global, va a ser algo muy especial. No sé cómo se verá dentro de diez años, pero podremos decir que fuimos parte de esa primera ola que vino a cambiar las cosas", manifestó en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

"Cuando expandes el deporte, intentas llegar a más lugares y hacerlo más inclusivo. A medida que vas creciendo, más personas se convierten en fans. Es emocionante tener más ojos mirando nuestros partidos y el deporte", declaró asimismo ante los medios de comunicación.

Pese a ello también destacó la importancia de ganar el duelo: "Solo tenemos que trabajar mejor y ganar. Ganar nos permite conseguir muchas cosas. Hace tiempo que no ganamos y tenemos que hacerlo. La adversidad siempre desafía, los obstáculos siempre muestran belleza al final de la historia y siempre puedes usar esto para avanzar en el fútbol y en la vida. Tenemos que averiguar cómo sortearla".

Por su parte, el también linebacker Frankie Luvu, que compareció junto a él, definió el partido como "histórico". "Estoy superemocionado, estamos aquí para hacer un trabajo y para ganar. Intentamos buscar el ganar y jugar como uno. En momentos así hay que intentar encontrar la manera de hacerlo, jugar al fútbol todos juntos. Va a ser superdivertido, va a haber mucha energía… va a ser una atmósfera maravillosa", afirmó.

"Crecí en una casa en la que se jugaba al soccer; veía a Cristiano, a Ronaldinho, al Real Madrid, al United… siempre era algo en lo que me fijaba cuando era joven, y estar aquí para mí es una locura. Es superespecial, sobre todo por de dónde vengo. Va a ser un fin de semana muy emocionante", completó.