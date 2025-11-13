Achane, sobre el Metropolitano: "El estadio es increíble"

"El estadio es increíble. Es bueno poder ver cosas diferentes, caminar por la ciudad, conocer el ambiente. Es un entorno genial, algo que no vemos tan a menudo. Está siendo divertido", manifestó ante los medios de comunicación en rueda de prensa tras la sesión preparatoria de este jueves.

Su equipo viene de lograr un importante triunfo contra los Buffalo Bills, con él firmando una gran actuación individual: "Sólo queremos mantener esa línea, esa energía. Yo tuve un gran partido, pero tampoco fui el único ahí fuera. Como ofensiva, estamos jugando bien, pero debemos seguir con la misma motivación y asegurarnos de mantener el ritmo".

Asimismo habló sobre algunas de sus grandes carreras que acaban en puntos para su equipo: "No hay una estrategia. Sólo intento llegar a la zona de anotación lo más rápido posible. No pienso en mucho más, sólo en correr y en que nadie me alcance".

Al igual que en el caso de su compañero Achane, el receptor Jayle Waddle también tuvo buenas palabras hacia el estadio del Atlético de Madrid, aunque reconoció que no sabe "mucho" de fútbol: "En nuestro estadio a veces hay partidos de fútbol, pero no soy un gran fan. Aun así, conozco al equipo y a algunos jugadores".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el último mes de los suyos, después de un periodo de cambios, apuntó: "Creo que hemos ido 1–3, así que me guío más por el resultado de los partidos que por los logros individuales. Siempre se trata de las victorias del equipo. Ha sido un mes con altibajos. Trabajo durante la semana para llegar al punto exacto en el momento preciso de la jugada. Todo se trata de preparación".

El defensivo Jordy Brooks se refirió al proceso de adaptación a España y expresó que los jugadores tratan "de hacer lo mismo que en casa: ir al gimnasio, al sauna, cuidar el cuerpo". "Por suerte, los doctores nos han dado todo lo necesario y lo estamos aprovechando para llegar en la mejor forma", agregó.

Sobre Bobby Wagner, al que tendrá enfrente, declaró: "Pasé mis primeros cuatro años jugando con él. Aprendí muchísimo observándolo: cómo se prepara, cómo se comporta como persona. Es como un hermano mayor para mí. Es increíble verlo seguir jugando a tan alto nivel".

También intervino Patrick Paul, para quien este será un partido especial por jugar ante su hermano Chris: "Va a ser interesante. Todavía no le he visto en toda la temporada. Es maravilloso verle en España y estoy deseando verle jugar. Estuvimos paseando la ciudad juntos. Mis dos hermanos son la razón por la que empecé a jugar".

En relación a las mejoras en el juego de carrera de los suyos, manifestó: "Estábamos esperando llegar a estas carreras tan largas y mantener esa conexión. Seguimos trabajando en ellas para perfeccionarlas al máximo. Achane es increíblemente rápido; en cuanto le das un poco de espacio, marca la diferencia".

También hizo mención a sus conocimientos de castellano: "Lo estudié en el instituto. Lo tenía algo oxidado, pero he estado practicando un poco. He paseado por la ciudad, he visto los monumentos; ayer vi un árbol de Navidad altísimo y me encantó. He estado valorando y apreciando mucho la cultura local".