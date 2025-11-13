Frank Schleck se incorpora al equipo técnico del Lidl Trek femenino

Según el comunicado del equipo, el técnico luxemburgués trabajará junto a Ina-Yoko Teutenberg, mientras la formación "continúa esforzándose por alcanzar la excelencia al más alto nivel de este deporte".

Schleck, de 45 años, estuvo 14 años al más alto nivel, destacando un podio en el Tour de Francia, dos victorias de etapa en el Tour y triunfos en el Tour de Suiza y la Amstel Gold Race, así como un triunfo en la Vuelta.

Su regreso al Lidl-Trek le permite reencontrarse con muchas caras conocidas de sus días como ciclista, desde directivos y entrenadores hasta mecánicos y masajista, en un entorno de equipo que conoce bien.

"Es maravilloso estar de regreso. Este equipo significa mucho para mí, y siento un gran orgullo y familiaridad al regresar a un lugar con tantos buenos recuerdos. Al venir de fuera, pude percibir de inmediato la energía y la dirección del proyecto. La concentración de octubre me demostró el compromiso de todos por superarse, y es emocionante formar parte de ese proceso", señaló Schleck.

El luxemburgués llega con la idea de "aportar todo lo que pueda dentro y fuera de la carretera y ayudar al equipo a alcanzar el siguiente nivel. Para mí, el éxito reside en vernos lograr nuestros objetivos colectivos. Agradezco la oportunidad y estoy deseando compartir mi experiencia y conocimientos con el equipo".

Hace unos días, el Lidl Trek anunció la incorporación en la plantilla técnica del austríaco Bernie Eisel como director deportivo. Como ciclista aportó casi dos décadas de experiencia profesional, seguidas de cuatro años en un puesto directivo en Red Bull–Bora-Hansgrohe.