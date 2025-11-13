Quan Martin: "El estadio del Real Madrid es especial para jugar"

En una rueda de prensa ofrecida este jueves en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Martin compareció junto a sus compañeros Mike Sainristil, Zach Ertz y Deebo Samuel para hablar con los medios sobre el histórico partido entre ambas escuadras de la NFL.

Sainristil, 'cornerback' de los Commanders, declaró estar entusiasmado con que el partido se dispute en Madrid y elogió la pasión con la que los aficionados europeos viven el fútbol y esperó que pueda replicarse en el partido del domingo.

Martin destacó el esfuerzo de tener que jugar en otro continente: "Todo es adaptarse, siempre hay cosas que son diferentes asi que tenemos que ser capaces de adaptarnos".

Por su parte, Ertz y Samuel consideraron que este partido debe ser para su equipo "una oportunidad para cambiar" la mala racha en la que está envuelto el conjunto de Washington y destacaron la defensa como "clave" en el partido.

Martin se refirió al partido de LaLiga EA Sports (Primera División) que el Villarreal y el F.C. Barcelona iban a disputar en Miami (Estados Unidos) y que, después de la polémica generada por las protestas de los futbolistas, fue suspendido.

"Soy fan de los dos deportes, amo el fútbol y es una pena que se haya cancelado", dijo.

Por su parte, Samuel, 'wide receiver' de los Commanders, indicó que "la diferencia" entre el fútbol americano y el fútbol ('soccer') está en que los jugadores de la NFL tienen partidos "una vez a la semana y ellos dos", por lo que, dijo, entendía "que se opongan debido al esfuerzo".

Los Miami Dolphins y los Washington Commanders se medirán el 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu en el primer partido de la historia de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, que se disputará en España.