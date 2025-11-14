27-14. Patriots alarga a ocho su racha de triunfos al hilo tras vencer a Jets

Los Pats se confirmaron como líderes de la división Este de la Conferencia Americana (AFC) con nueve ganados y dos perdidos, el mejor récord de la AFC; la derrota mantiene a los Jets en el fondo del mismo sector con marca de 2-8.

TreVeyon Henderson destacó con tres anotaciones, dos por acarreo y una por pase. También brilló el pateador venezolano Andrés Borregales, quien conectó dos puntos extra y dos goles de campo.

Los neoyorquinos tuvieron un inicio explosivo con una serie que recorrió 72 yardas que coronó Justin Fields con una carrera de anotación, la número 23 de su carrera, que los puso al frente 0-7.

New England reaccionó en el segundo cuarto gracias al poder de su ataque terrestre encabezado por TreVeyon Henderson, quien cruzó las diagonales 2 veces para enviar el juego al descanso 14-7.

En el tercer periodo Henderson consiguió su tercer touchdown del juego con una recepción de 6 yardas, acción a la que los Jets respondieron en su siguiente ofensiva por la misma vía, envío a las diagonales que atrapó John Metchie III para acercarse 21-14.

En el último periodo Borregales alargó la ventaja 24-14 con un gol de campo de 44 yardas y sentenció el triunfo 27-24 con otra patada de 3 puntos, luego de que Justin Fields soltó un balón que regresó la posesión al local.

La semana 11 continuará este domingo con 13 partidos, entre los que destaca el choque entre los campeones Philadelphia Eagles, que lideran el Este de la Conferencia Nacional (NFC) y Detroit Lions, primero en el Norte de la NFC, que busca mantener su posición.

También llama la atención la visita de los Kansas City Chiefs a los Denver Broncos, duelo entre equipos del Oeste de la AFC.

En Los Angeles, los Rams recibirán a los Seattle Seahawks que pugnan por la cima de la división Oeste de la NFC y en Orchard Park, New York, los Buffalo Bills, liderados por Josh Allen, se medirán a los Tampa Bay Buccaneers de Baker Mayfield.

Otro partido a seguir lo sostendrán los Dolphins y los Commanders en el Santiago Bernabéu de Madrid; será el primer partido en la historia de temporada regular de la NFL en España.

La semana 11 concluirá el lunes con el juego Raiders-Cowboys.

Resultados de la semana 11 de la temporada de la NFL:

Domingo 16: Dolphins-Commanders, Falcons-Panthers, Bills-Buccaneers, Titans-Texans, Vikings-Bears, Giants-Packers, Steelers-Bengals, Jaguars-Chargers, Rams-Seahawks, Cardinals-49ers, Browns-Ravens, Broncos-Chiefs, Eagles-Lions.