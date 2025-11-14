Corskey-Merrit: "Es un partido especial; hay una atmósfera diferente"

Corskey-Merrit compareció ante los medios junto a los también corredores de los Washington Commanders Chris Rodríguez y McNichols a dos días del choque que les enfrentará con los Dolphins el domingo en el Santiago Bernabeu.

Corskey-Merrit valoró el partido como "especial" además de su "atmósfera diferente". El corredor de Commanders también mencionó el partido y el trabajo en grupo que han estado haciendo estos últimos días.

"Hay que aprovechar las oportunidades, los entrenamientos nos preparan para ellas y siempre hay que aprovecharlas. Queremos seguir creciendo como unidad y salir fuera y jugar como sabemos", afirmó Corskey-Merrit.

Chris Rodríguez afirmó estar listo para el encuentro y que todos van a jugar "al cien por cien".

También habló de la experiencia de jugar en España por primera vez. "Estamos listos, es una oportunidad que no tiene mucha gente la de jugar la NFL en España, ha sido muy divertido entrenar aquí y ver la diferencia de hierba en la que jugamos nosotros a la que hay aquí" declaró.

Por su parte, McNichols aprovechó para elogiar la compenetración del equipo y manifestó que van a "jugar duro los unos para los otros". Además analizó el estado en el que se encuentra el equipo en la temporada.

"Tenemos buen ritmo, lo mejor es el tiempo que hemos tenido para recuperarnos, sabemos con quien jugamos y conocernos fuera del campo nos ayuda aún más", expuso McNichols.

Por último, cerró la comparecencia evaluando las instalaciones del club madrileño como de "clase mundial" y catalogó la experiencia de poder entrenar ahí y tener la oportunidad de conocer a los jugadores como "alucinante".