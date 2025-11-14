El Covirán Granada busca en Fontajau su primer triunfo a domicilio

El equipo dirigido por Ramón Díaz perdió sus cinco primeros encuentros de la campaña, pero el fin de semana anterior fue capaz de estrenar su casillero de triunfos venciendo de forma inesperada al líder.

La victoria por 85-79 ante el Valencia Basket permitió a los granadinos corroborar las buenas sensaciones que habían mostrado en los anteriores partidos en el Palacio de Deportes de la ciudad andaluza, que perdieron ante el Joventut y el Baskonia, y cargarse de moral respecto a las siguientes citas.

El Covirán Granada, pese a este triunfo, se mantiene como colista de la clasificación de la Liga Endesa, aunque ahora con los mismos números que el San Pablo Burgos y a una victoria de hasta seis equipos. Uno de ellos es el Bàsquet Girona, rival este sábado de los rojinegros y oponente directo en la pelea por la salvación a final de temporada.

La gran asignatura pendiente de los granadinos son los partidos a domicilio, ya que lejos del Palacio ha perdido con claridad en las pistas del BAXI Manresa (83-68), el Hiopos Lleda (99-90) y el Río Breogán (95-74), rivales también por la permanencia.

Los de Ramón Díaz pretenden acercarse en Fontajau a su versión de la jornada pasada y no a la mostrada esta campaña fuera de casa para poder alcanzar su primera victoria del curso a domicilio.

El técnico tiene disponible para el partido a toda su plantilla, aligerada esta semana con la marcha del base estadounidense Micah Speigth, que no entraba en sus planes en las últimas semanas.

Al contar con trece jugadores en su plantel tendrá que hacer un descarte, que todo apunta que será el alero Pere Tomás, tal y como ha ocurrido en las jornadas más recientes.

El Covirán Granada ha ganado al Bàsquet Girona dos de sus seis enfrentamientos en la Liga Endesa, ambos en la pasada campaña y uno de ellos con gran claridad (52-82) en Fontajau, escenario del choque del sábado.