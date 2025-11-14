El máximo responsable del deporte español traslada a su homólogo palestino su solidaridad

Según informó el CSD, Rodríguez Uribes se entrevistó con el presidente del Consejo Superior de la Juventud y Deporte de Palestina, Jibril Rajoub, con el propósito de reforzar la cooperación bilateral y analizar nuevas iniciativas conjuntas, orientadas a promover la paz y el entendimiento por medio del deporte.

Durante el encuentro en la sede del CSD, el secretario de Estado para el deporte recordó a Rajoub las múltiples expresiones públicas de apoyo que, en los últimos meses, han reclamado una paz justa, duradera y respetuosa con los derechos humanos; especialmente, desde el ámbito del deporte en España, señaló el CSD.

José Manuel Rodríguez Uribes y Jibril Rajoub avanzaron también en el establecimiento de una agenda de trabajo conjunta para los próximos meses, en los que España y Palestina reforzarán sus canales de colaboración mediante la puesta en marcha de proyectos orientados a impulsar una solución de paz y a promover los mejores valores del deporte.