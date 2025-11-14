Polideportivo
El máximo responsable del deporte español traslada a su homólogo palestino su solidaridad

Madrid, 14 nov (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, recibió este viernes a su homólogo palestino, Jibril Rajoub, a quien trasladó la solidaridad del Gobierno y de la sociedad española con el pueblo palestino ante la situación de violencia que sufre Gaza.

Por EFE

Según informó el CSD, Rodríguez Uribes se entrevistó con el presidente del Consejo Superior de la Juventud y Deporte de Palestina, Jibril Rajoub, con el propósito de reforzar la cooperación bilateral y analizar nuevas iniciativas conjuntas, orientadas a promover la paz y el entendimiento por medio del deporte.

Durante el encuentro en la sede del CSD, el secretario de Estado para el deporte recordó a Rajoub las múltiples expresiones públicas de apoyo que, en los últimos meses, han reclamado una paz justa, duradera y respetuosa con los derechos humanos; especialmente, desde el ámbito del deporte en España, señaló el CSD.

José Manuel Rodríguez Uribes y Jibril Rajoub avanzaron también en el establecimiento de una agenda de trabajo conjunta para los próximos meses, en los que España y Palestina reforzarán sus canales de colaboración mediante la puesta en marcha de proyectos orientados a impulsar una solución de paz y a promover los mejores valores del deporte.