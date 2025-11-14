Los Rodríguez batean de jonrón y las Águilas dominan a los Leones

Los Rodríguez fueron acompañados por Raynel Delgado, quien anotó e impulsó una carrera y Ezequiel Durán produjo dos carreras más con las Águilas, quienes continúan en el primer lugar del torneo.

Richard Rodríguez (3-0) sumó la victoria a su cuenta por los amarillos.

El veterano Jeurys Familia ponchó a dos y completó un capítulo sin anotaciones para lograr el salvamento.

Yamaico Navarro fletó un jonrón de dos carreras, Erik González anotó y empujó una, Héctor Rodríguez se sumó con dos anotadas y Franchy Cordero con una impulsada para aportar en la ofensiva de los Leones.

Robinson Martínez (0-1) cargó con la derrota al permitir una anotación en una entrada de labor.

Mel Rojas Jr. disparó un jonrón de dos carreras para coronar un octavo episodio de cuatro anotaciones, luego de dos outs, para que los Tigres del Licey derrotaran a las Estrellas Orientales.

Los Tigres, quienes venían de ser blanqueados en sus dos partidos previos, batearon de 10-4 con hombres en posición anotadora, destacándose en este resultado Cristhian Adames, quien remolcó dos y anotó una, Domingo Leyba, con una empujada, y Gustavo Núñez y Emilio Bonifacio, ambos con una anotada.

Wander Suero (1-0) lanzó una entrada en blanco y se quedó con la victoria por los azules en el partido escenificado en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Vidal Bruján y el estadounidense Josh Lester anotaron carreras, mientras Raimel Tapia y Junior Pérez produjeron una cada uno por las Estrellas.

La derrota fue para el japonés Tomohiro Anraku (0-1), quien permitió tres carreras en dos tercios de entrada sobre el montículo.

Julio Carreras anotó e impulsó una y Leury García también llevó una carrera a la pizarra para que los Gigantes del Cibao superaran por la mínima a los Toros del Este en su visita al estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Marco Hernández y Kelvin Gutiérrez anotaron una carrera cada uno para contribuir con el triunfo de los Gigantes, quienes venían de dividir a un triunfo por bando en sus dos juegos del pasado miércoles ante los Leones.

El estadounidense Shane Greene completó 2.1 entradas en las que ponchó a tres y no permitió carreras para acreditarse la victoria por los potros.

El también norteamericano Chris Ellis lanzó la novena sin dificultades para lograr el salvamento por los ganadores.

El mexicano Aaron Sánchez (3-1) tuvo otra dominante salida, en la que se mantuvo lanzando hasta la sexta entrada, permitiendo que le anotaran tres, dos de ellas limpias, y es el lanzador derrotado en el encuentro.

Gilberto Celestino y el estadounidense Mickey Gasper llevaron una carrera a la registradora para los Toros, quienes luchan por mantenerse en el segundo lugar del campeonato.