Carlos Beltrán formará parte del Salón de la Fama de los Mets de Nueva York

La ceremonia de exaltación de Beltrán, que disputó siete temporadas en Nueva York, se celebrará el próximo año en Citi Field, casa de los Mets.

"Recibo con profundo agradecimiento este reconocimiento que más de ser orgullo para mí, espero lo sea también para mi familia y Puerto Rico. El béisbol ha sido mi vida y a través de los años he querido aportar desde diferentes espacios al desarrollo del deporte; he disfrutado todas las etapas de mi trayectoria con gran pasión y compromiso", dijo Beltrán.

"Sin duda, mis temporadas con los Mets fueron muy especiales y me llenaron de muchas satisfacciones. Son experiencias que atesoro. El anuncio de esta exaltación al Salón de la Fama de los Mets es un honor que recibo con humildad", añadió.