Shiffrin arrolla en el eslalon de Levi para ganar su noveno reno y liderar la general

Dominadora en las dos mangas, Schiffrin, de 30 años, conquistó su victoria número 102 en la Copa del Mundo, 62 en eslalon, lo que le permite pasar a liderar la general, con 150 puntos, una vez celebradas dos pruebas, tras el gigante de Solden (Austria) que abrió el curso hace tres semanas.

En segunda posición en la estación situada en Laponia, se clasificó la albanesa Lara Colturi, con 1.66 segundos de diferencia.

Colturi, en el día de su 19 cumpleaños, dio otra muestra de su voluntad de ser una de las revelaciones de la temporada, después de ser séptima en Solden, lo que la ha situado en la tercera posición en la general, con 116 puntos, por detrás de la estadounidense Paula Moltzan, con 130, quien fue cuarta en la prueba de hoy.

El podio en Levi lo completó la alemana Emma Aicher, que, a sus 22 años, es la gran promesa del esquí germano.

Schiffrin demostró desde la primera bajada, donde marcó el mejor crono con 56.08, su disposición a agrandar su palmarés en la pista finlandesa, donde la tradición es regalar un reno a los vencedores.

A todos los que ha incorporado a su palmarés les ha puesto nombre. Al primero, que ganó en 2013, lo llamó Rudolph y al del pasado año, Rori.

Desde 2014, cuando ganó la eslovena Tina Maze, los triunfos en Levi se los han repartido la estadounidense y la eslovaca Petra Vhlova -seis triunfos-, aún convaleciente de la grave lesión de rodilla que sufrió en enero de 2024.

La vigente campeona del Globo de Cristal de eslalon, la croata Zrinka Ljutic, se tuvo que conformar con el sexto puesto, por detrás de la alemana Lena Duerr.

Levi repetirá este domingo con el primer eslalon masculino. La próxima prueba de la Copa del Mundo será en Gurgl (Austria) el próximo fin de semana con el segundo eslalon, tanto en categoría femenina como masculina.