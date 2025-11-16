Álvarez y Moreno, invictas en la fase de grupos tras derrotar a las séptimas del mundo

Álvarez y Moreno, ambas de 23 años y situadas en el puesto 19 del ránking mundial, se mostraron muy sólidas y no se amilanaron ante la teórica superioridad de sus rivales, a las que derrotaron 2-0, con un doble 21-17, gracias a su servicio y su mayor capacidad de bloqueo.

Con este triunfo, terminan como líderes del grupo G al contar por victorias sus actuaciones en el campeonato después de vencer a las australianas Jasmine Fleming y Stefanie Fejes y a las lituanas Monika Paulikiene y Aine Raupelyte en la jornada inaugural.

Las dos mejores parejas de cada uno de los doce grupos y las cuatro mejores terceras pasan de forma directa a la siguiente fase, que se desarrollará en eliminatorias a un único partido.

En el Mundial de Adelaida, que cumple la XV edición, participan 48 parejas femeninas y otras tantas masculinas.

